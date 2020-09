Presunta setta, noto influencer rivela: "Ci sono vip finiti in ospedale, me l’ha detto Donna Pamela"

Nelle ultime ore è venuta fuori una storia davvero particolare e delicata. Tutto ha preso il via, nel momento in cui Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, entrambi chiusi nella casa del “Grande Fratello Vip”, si sono ritrovati in giardino e hanno iniziato a parlare. I due ex, hanno menzionato una storia riguardante una sorta di setta che li ha visti coinvolti in passato.

Del caso si sono occupati tutti i quotidiani più autorevoli e anche Barbara D’Urso, durante l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”, ha ammesso di essere a conoscenza di cose simili, grazie al racconto di una terza persona della quale non farà mai il nome. Nel mentre, i fan del “Grande Fratello Vip” hanno iniziato a scavare nel passato della Del Vesco ed è emerso un video musicale alquanto oscuro.

Adesso anche il noto influencer Amedeo Venza è uscito allo scoperto e ha ammesso di sapere. Venza, ha postato una storia su Instagram nella quale tocca l’argomento e ammette che a rivelargli il tutto è stata Donna Pamela. L’influencer parla anche di gente finita in ospedale o che addirittura ha tentato il suicidio, confessando come Adua non ne abbia ancora fatto parola.

“In riferimento alla rivelazione fatta da Adua la scorsa notte nella casa del Grande Fratello Vip volevo dirvi che purtroppo è tutto vero e si tratta di un argomento delicatissimo. La setta satanica è una cosa seria […] io ero al corrente di molte cose che Adua non ha ancora detto come ad esempio il fatto che all’interno di questa setta c’era gente che è finita in ospedale o addirittura ha tentato il suicidio. Tante di queste storie assurde le ho sapute tempo fa da Donna Pamela“, questa la Instagram stories di Venza.

La situazione è sicuramente seria e delicata e a quanto pare, diverse persone sapevano. Che se ne parlasse è naturale, dato che Morra e la Del Vesco lo hanno fatto all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”. Adesso bisogna attendere se ci saranno novità al riguardo e soprattutto se Signorini deciderà di toccare l’argomento durante la prossima diretta del “GF Vip”.