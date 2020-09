Lory Del Santo fa una rivelazione sul "Ares gate": "Una mia attrice è scomparsa"

In quello che ormai viene chiamato “Ares gate”, ovvero lo scandalo legato alla popolare società di produzione e portato a galla da due suoi ex attori, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco (entrambi inquilini nella Casa del Grande Fratello Vip 5), è entrata anche Lory Del Santo. Ospite del salotto di Federica Panicucci a Mattino 5, infatti, la popolare show-girl ha fatto una rivelazione che sembra confermare quanto detto da Morra e dalla Del Vesco.

Lory Del Santo sembra confermare l’esistenza di una setta dietro la Ares: “Una mia attrice è scomparsa”

Ai tempi in cui registrava “The Lady”, popolare web-series in onda su You Tube e altre piattaforme, Lory Del Santo aveva scelto un’attrice, quella che secondo lei era la migliore tra coloro che avevano fatto i provini, per farle recitare la parte principale nella nuova serie. Peccato che la ragazza, ha rivelato la Del Santo, non abbia mai fatto quel lavoro, nonostante avesse già accettato la proposta e fosse sul punto di firmare.

A quanto pare tutto successe quando si recò a Roma per fare un provino per le stesse fiction girate da Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, prodotte appunto dalla Ares Film, che ai tempi (ovvero qualche anno fa, visto che ora è fallita) le vendeva a Mediaset. Andavano in onda per lo più su Canale 5, ottenendo peraltro un grande successo di pubblico, anche grazie a nomi altisonanti come quelli di Gabriel Garko e Manuela Arcuri.

Dopo essersi recata ben quattro volte a Roma per firmare il contratto per le fiction, questa attrice avrebbe cambiato nome – o meglio glielo avrebbero cambiato, sostiene la Del Santo – e sarebbe letteralmente sparita. Prima di svanire nel nulla avrebbe telefonato a Lory per comunicarle che avrebbe cambiato numero e si sarebbe trasferita a Los Angelese per studiare inglese.

“Da lì l’hanno incorporata in questa situazione, non l’ho mai più rivista” ha concluso la soubrette davanti a una Panicucci a dir poco scioccata. “Questa ragazza è scomparsa”.