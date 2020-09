Alberto Tarallo diffida Mediaset, possibile stop per D’Urso e Signorini: l’indiscrezione

Il caso AresGate è la bomba che sta scuotendo tutto il mondo dello spettacolo, negli ultimi giorni. Una situazione davvero molto, molto delicata che ha preso il via nel momento in cui Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, hanno parlato nella casa del “Grande Fratello Vip“, di una possibile setta che ha manipolato le loro vite. Hanno menzionato il capo della setta, etichettandolo come Lucifero.

Secondo Dagospia, il nome di Lucifero è da ricondurre a quello del produttore della Ares Film, Alberto Tarallo. Diversi personaggi del mondo dello spettacolo sono usciti allo scoperto, Barbara D’Urso ne ha parlato a “Pomeriggio Cinque” e Alfonso Signorini lo farà durante la prossima diretta del “Grande Fratello Vip”.

Adesso però arriva lo scoop da parte di Dagospia che, se dovesse essere confermato, porterebbe Mediaset a mettere la questione in stand by. Secondo il portale di D’Agostino, Tarallo avrebbe diffidato Mediaset. Diverse congetture e ipotesi sono state e continuano ad essere fatte e adesso pare che il produttore sia corso ai ripari.

“Dagospia può svelare che Alberto Tarallo ha diffidato Mediaset e promette querele. Primo effetto: la D’Urso imbavagliata. Ieri Barbarie a Pomeriggio5 non ha più nominato l’Ares-Gate dopo che aveva annunciato sviluppi e indagini dei giornalisti di Videonews. A Mediaset calerà il silenzio sulla “setta di Lucifero”? Stasera al GFVIP Alfonsina la Pazza sfiderà gli avvocati di Tarallo o si farà un nodo alla lingua dopo aver annunciato “sviluppi clamorosi”?, si legge dal portale.

Dunque, la D’Urso non ne ha parlato a “Pomeriggio Cinque”, nonostante avesse promesso di farlo, facendo riferimento a sviluppi e indagini. Non si sa cosa deciderà invece di fare Signorini, il quale aveva menzionato la storia durante il suo ultimo intervento a “Casa Chi”. La situazione, indubbiamente, diventa sempre più complicata e adesso bisogna attendere e vedere se la D’Urso e Signorini non ne parleranno più nei loro salotti.