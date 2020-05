Andrea Denver parla di Adriana Volpe e confessa: "È la mia donna ideale"

Adriana Volpe e Andrea Denver sono stati due dei concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Entrambi hanno legato sin da subito, per questo motivo, nonostante la differenza di età, si è iniziato a parlare di una possibile storia d’amore.

L’ex conduttrice de “I fatti vostri” ha sempre smentito questa indiscrezione, dichiarandosi comunque lusingata per i complimenti ricevuti da Andrea Denver. Invece il modello ha ammesso più volte di essere attratto sia fisicamente che mentalmente da lei. In questi giorni l’ex gieffino ha rilasciato una intervista al settimanale “Nuovo“, diretto dal giornalista Riccardo Signoretti.

Qui torna sulla sua esperienza al GF Vip e ovviamente parla anche di Adriana Volpe, svelando senza problemi che potrebbe essere la sua donna ideale. Le dichiarazioni di Denver nei confronti della nuova conduttrice di TV8 sono le seguenti: “Adriana è la mia donna ideale. Al di là dell’aspetto fisico, lei mi ha dato tanto dal punto di vista dell’amicizia e si è creato un bellissimo rapporto d’intesa, che da molti è stato frainteso. Tra noi non c’è nulla di più: io sono fidanzato e lei è sposata, per cui non ho mai pensato di spingermi oltre”.

Malgrado queste belle parole, Andrea Denver in questa intervista invita l’imprenditore Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, a continuare a dormire sonni tranquilli. Ci tiene a sottolineare che la sua intenzione non è mai stata quella di provarci con lei e si dichiara molto dispiaciuto se l’uomo si sia ingelosito per questa situazione.

Roberto Parli infatti, durante l’esperienza di Adriana Volpe nella casa, non ha mai nascosto la sua gelosia. Tuttavia Adriana Volpe, nelle recenti interviste, ha voluto tranquillizzare i fan, smentendo la presunta crisi con Parli e dichiarando che il marito è stato semplicemente colto da una botta di gelosia, ma che si è accorto di avere esagerato.