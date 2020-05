Alba Parietti torna a parlare del Coronavirus: "Mi hanno detto che terrorizzavo la gente"

Alba Parietti, in un’intervista rilasciata in collegamento via Skype a “Cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer, ha dichiarato di aver contratto il Coronavirus. In pochi hanno però creduto alle dichiarazioni rilasciate dalla showgirl, poiché sul web ci sarebbero molteplici prove che dimostrerebbero il contrario, come ha dichiarato ad esempio Selvaggia Lucarelli.

Nella giornata di ieri la Parietti ha rilasciato un’intervista nella trasmissione “Vieni da me“, in onda su Rai 1 e condotta da Caterina Balivo, ritornando a parlare di questo argomento per la prima volta dopo le critiche. In questa circostanza rivela di essere stata pesantemente criticata e minacciata sul web per le sue dichiarazioni, affermando di non doversi giustificare dalle sue vacanze passate ai piedi del Monte Bianco oppure dalla sua ospitata a “Live – Non è la D’Urso“.

L’intervista di Alba Parietti

Nell’ultimo numero del settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, Alba Parietti ritorna nuovamente su questo argomento e parla della sua ospitata a “Live – Non è la D’Urso“: “Sono arrivata già truccata per evitare contatti ravvicinati e ho mantenuto le distanze in maniera quasi ossessiva. Gli altri mi hanno preso in giro: ‘Alba, non fare l’esibizionista”.

Secondo Alba Parietti, proprio per le numerose domande fatte ai virologi, è stata esclusa dalle ospitate televisive: “In tv, nei talk show, ero l’unica a prendere sul serio il Coronavirus e ho litigato con virologi, che minimizzavano. Mi hanno detto che terrorizzavo la gente, che ero una Cassandra rompiscatole. E nessuno mi ha più invitato nei programmi sull’argomento”.

Nel finale di intervista, Alba Parietti ritorna a parlare anche dell’amore: “Non ho avuto necessità di pensare all’amore, è un pensiero che non mi ha mai sfiorato”. Tuttavia ha dichiarato che alcuni dei suoi ex compagni, come Franco Oppini e Giuseppe Lanza di Scalea, hanno mostrato molto calore in questi mesi e il legame con loro non si è mai spezzato del tutto.