Cartabianca, Alba Parietti rivela di aver contratto il Coronavirus: "Ma ora sto bene e sono immune"

Nella giornata del 5 maggio, su Rai 3, è andato in onda una nuova puntata di “Cartabianca“, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer che si occupa di cronaca, politica, economia e ambiente, dove si approfondiscono le notizie più importanti delle ultime settimane.

Ultimamente l’attenzione si è focalizzata sull’emergenza Coronavirus e sulla Fase 2, andata in vigore dal 4 maggio. Oltre all’intervista di alcuni politici, come il leader della Lega Matteo Salvini, anche Alba Parietti si è voluta confessare ai microfoni di Bianca Berlinguer, rivelando di aver contratto il Covid-19.

Le parole di Alba Parietti a “Cartabianca”

La showgirl rivela di aver ricevuto il responso delle analisi nella giornata di ieri, e come tantissime persone che stanno nella sua stessa situazione, ha sospettato di aver preso il Coronavirus. I primi sintomi sono arrivati nella giornata del 9 marzo, quando ha iniziato a soffrire di mal di gola, un po’ di raffreddore, una sensazione di spossatezza e anche una leggera febbre.

Alba Parietti aggiunge di essersi allarmata quando l’influenza, con il passare dei giorni, continuava a salire : “A 37,8 gradi ho chiamato il medico e con la semplice tachipirina la febbre è sparita. All’epoca c’era il collasso degli ospedali in Lombardia e ad una che aveva avuto due linee di febbre non davano retta nemmeno al telefono”.

Fortunatamente il peggio è passato, poiché Alba Parietti, dopo aver avuto un confronto con delle altre persone, ha deciso di autoisolarsi e stare da sola per non diffondere il virus. Oggi, oltre a non avere più il Covid-19, dichiara di essere diventata immune : “Mi sono chiusa in camera, sigillata, isolandomi dal resto della mia famiglia. Ho fatto una quarantena autonoma per quattordici giorni, per scelta mia. Adesso sono immune, attraverso il test sierologico ho scoperto di avere degli anticorpi neutralizzanti”.