Alba Parietti criticata pesantemente sul web

Di recente, sul web, molti haters della showgirl italiana Alba Parietti, si sono scatenati poichè la stessa si è mostrata al “naturale” sui social networks, tra cui Instagram e Facebook. Diversi followers l’hanno accusata pesantemente di un uso eccessivo di ritocchi estetici tra cui il famigerato botox, rimedio estetico a cui molte stars fanno normalmente ed abitualmente ricorso durante la loro carriera artistica per apparire più fotogenici.

La stessa showgirl italiana, non ha negato di aver utilizzato nel corso della sua lunga carriera artistica parrucche ed altro materiale scenico per migliorare il suo aspetto fisico in TV ed a teatro, dove lavora normalmente. La stessa ha affermato di aver utilizzato detto materiale per poter apparire ancora di più affascinante agli occhi degli spettatori e fans. Cosa che molte showgirls e stars fanno abitualmente sul palcoscenico dove lavorano.

Così Alba Parietti ha deciso di mostrarsi sui social network, in modo particolare su Instagram, senza l’utilizzo di alcuna extension e trucco particolare. Si è dunque mostrata al naturale, senza alcun artificio scenico o artistico. La showgirl si trova sempre in splendida forma fisica. Questa foto postata però ha scosso emotivamente molti sui fans accaniti e di vecchia data.

Tuttavia, sempre sui social networks esistono tante fotografie che permetto di ammirare la showgirl italiana così come è, senza abbellimenti scenici. L’ultima foto, però, è un vero e proprio gesto di coraggio che Alba ha deciso di effettuare. La stessa infatti, solitamente appare sempre perfetta e truccata nelle foto postate. Per questa volta ha ritenuto opportuno fare una eccezione e mostrare la sua bellezza “acqua e sapone” ai fans sui social networks.

Nella didascalia del suo post, la showgirl italiana afferma fermamente di piacersi così com’è ed il tempo trascorso a casa a causa del Covid-19 non ha fatto altro che incentivare ed accrescere la sua voglia di mostrarsi al naturale. Ha deciso quindi di apparire senza filtri e trucchi particolari, oltre che senza parrucche e clips. Si è abituata a guardarsi allo specchio e a piacersi così com’è, ha affermato la showgirl.