Vieni da me, Alba Parietti si sfoga sul caso Coronavirus: "Ho ricevuto minacce"

In una vecchia intervista rilasciata nella trasmissione “Cartabianca“, condotta da Bianca Berlinguer su Rai 3, la showgirl Alba Parietti ha dichiarato di aver contratto il Coronavirus, dichiarando di essere pronta a donare il sangue e il plasma per fare del bene alle altre persone.

Sul racconto di Alba Parietti però ci sono state delle critiche molto pesanti. Per esempio Selvaggia Lucarelli, sul sito “TPI”, con un articolo intitolato “Tutto quello che non torna nel racconto di Alba Parietti sul Coronavirus” ha voluto mostrare tutte le presunte incongruenze dei racconti fatta dalla conduttrice confrontandoli con alcuni post su Instagram.

La risposta di Alba Parietti

Nella giornata del 13 maggio Alba Parietti ha deciso di rilasciare una intervista al programma “Vieni da me“, il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In questo caso l’ex attrice chiarisce alcuni punti delle sue dichiarazioni fatte da Bianca Berlinguer, rivelando addirittura di essere stata minacciata.

Sui post della sua presunta vacanza ai piedi del Monte Bianco rivela: “Io non ho nulla di cui mi devo scusare. Courmayeur non era un luogo in cui c’erano dei contagi ed io ho una casa lì dove vivo d’inverno. Io ero lì da un mese e mezzo, non ero lì per il weekend. Vedendo però che molti non rispettavano le misure di sicurezza e che la situazione stava degenerando sono ritornata a casa”.

Successivamente sottolinea che trova del tutto immorale che in Italia ci sia questa caccia alle streghe, poiché fino a oggi si contano circa 200 mila contagi e molte persone, come lei, hanno avuto gli stessi sintomi. Nonostante abbia avuto solamente una leggera febbre, ha comunque cercato di rispettare le distanze di sicurezza in casa, indossando anche le mascherine.

Infine, la Parietti parla delle presunte intimidazioni subite sui social per queste dichiarazioni definite da lei sincere: “Ho ricevuto minacce, persone che mi hanno accusata di tutto. Volevano denunciarmi anche se non avevo una diagnosi come tanti lombardi. Ognuno è libero di esprimere un parere, di avere un’opinione ma non di denigrare, massacrare la dignità delle persone senza senso e senza motivo”.