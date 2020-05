Adriana Volpe torna sulle scuse di Giancarlo Magalli: "Non mi ha ancora cercata"

In una intervista al settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, la conduttrice Adriana Volpe è ritornata sulla sua lite con Giancarlo Magalli. L’ex gieffina dichiara di non sentire il suo ex collega dal 2017 e proprio per questo motivo chiude, almeno per il momento, ad una possibile riappacificazione con l’autore televisivo.

Oltre un mese fa Magalli aveva annunciato di essere pronto ad un chiarimento con la sua ex collega, ma la Volpe, a più riprese ha rivelato che quella di Magalli era evidentemente solo una pace mediatica, in quanto rivela di non essere mai stata cercata dal conduttore, neanche in occasione della morte di suo suocero, Ernesto Parli, avvenuta in seguito a complicanze dovute al Coronavirus da lui contratto.

La Volpe ammette che avrebbe apprezzato molto un passo indietro da parte di Magalli: “Le sue scuse avrebbero certamente avuto un significato umano per me, visto che ciò che giuridicamente deve fare il suo corso andrà avanti. Dal 2017 non mi ha mai cercata, ha avuto mille occasioni per farmele, queste scuse. È morto mio suocero recentemente e non mi ha fatto nemmeno le condoglianze. Quindi, ribadisco: sono ancora qui che aspetto”.

Il passato e il futuro lavorativo

Durante la sua esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip“, Adriana Volpe ha lanciato numerosi attacchi nei confronti della Rai, accusando l’azienda di Viale Mazzini di licenziare le donne in caso di gravidanza. Nella seguente intervista però sembra voler lasciare i vecchi problemi alle spalle, poiché svela di essere riconoscente alla rete per averle dato l’occasione di condurre svariati programmi, come “Unomattina in famiglia” e “Mezzogiorno in famiglia”.

Ma ormai parla della Rai al passato, poiché la Volpe sembra essere concentrata al 100% nella sua nuova avventura a TV8. La conduttrice rivela di non voler sprecare questa occasione e grazie a questo nuovo programma, condotto insieme ad Alessio Viola, potrà forse spiccare finalmente il volo.

La Volpe si definisce una persona con un’anima da guerriera, poiché in passato ha dovuto fare i conti con alcune ingiustizie e compromessi, anche se ci tiene a sottolineare di aver superato tutti gli ostacoli senza aver inciso sul proprio percorso. E ormai, alla sua età, ammette di aver capito che il valore aggiunto di una donna non è nel suo aspetto.