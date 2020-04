Adriana Volpe rivela che Giancarlo Magalli vuole solo una pace mediatica: "Non mi ha ancora cercata"

Adriana Volpe è stata intervistata dal sito “Tv Blog” a poche ore dalla finale del “Grande Fratello Vip”. L’ex conduttrice di “I fatti vostri” ha voluto parlare del suo futuro televisivo, non smentendo del tutto la notizia su una possibile conduzione di “Mattino Cinque weekend” con Michele Cucuzza.

Ovviamente è molto concentrata anche sul presente, dichiarando che al momento sta pensando di mandare avanti la sua famiglia dopo il duro lutto che ha colpito il marito. Infine, risponde anche a Giancarlo Magalli – il quale ha recentemente dichiarato di voler chiarire con la sua ex collega – sottolineando che fino ad oggi non ha ricevuto neanche una sua chiamata.

Le parole di Adriana Volpe

La Volpe rivela che si sente impotente dinanzi al Coronavirus, che ha purtroppo portato via il suocero. Ora il suo obbiettivo resta quello di alzare il morale a Gisele, la figlia, provando in tutti i modi cercando giorno per giorno di mostrarle che la vita può riservare sia gioia che dolori. Successivamente commenta le indiscrezioni su un possibile futuro lavorativo su Canale 5, poiché si mormora sempre più insistentemente di una sua collocazione mattutina nel weekend con “Mattino Cinque“.

La Volpe resta molto vaga in merito a questo argomento, dichiarando comunque che le piacerebbe molto lavorare con Michele Cucuzza, anch’esso ex concorrente del “Grande Fratello Vip”. Su Giancarlo Magalli invece Adriana Volpe sottolinea:“Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me. Probabilmente è una “pace mediatica”, perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha”.

Ci tiene invece a ringraziare tutte le persone che in questi giorni l’hanno contattata per mostrare tutta la loro vicinanza in questo periodo buio. In seguito smentisce di essere in crisi con il marito Enrico Parli, rivelando di aver sbagliato a togliere il “follow” al suo compagno. Infine ci tiene a sottolineare che con Andrea Denver non c’è nulla, se non una bella amicizia nata nella Casa, come con tanti altri.