Adriana Volpe e Andrea Iannone, la svolta professionale

Due mondi completamente opposti, lei una presentatrice e showgirl, lui un motociclista impegnato nel mondo dello sport. Si parla di Adriana Volpe e Andrea Iannone. I due in questo periodo hanno una serie di fattori in comune, nonostante la distanza professionale che li separa. Tutti conoscono Adriana Volpe e sono a conoscenza della sua recente partecipazione al “Grande Fratello Vip” e della nuova avventura che inizierà a breve su Tv8.

Inoltre la Volpe appare anche molto chiacchierata ultimamente per dei rumors che vedono lei e suo marito, Roberto Parli, ai ferri corti, ma la donna ha, a più riprese, smentito queste voci di corridoio. Molto famoso anche Andrea Iannone, il motociclista di Vasto della Motog Gp che è stato sospeso per essere risultato positivo al test antidoping.

Iannone è famoso anche sotto l’aspetto della cronaca rosa; molto discussa fu la sua love story con Belen Rodriguez prima e con Giulia De Lellis poi. Entrambe le ragazze, in seguito, sono ritornate dai loro rispettivi ex fidanzati. Pare che sia la Volpe che Iannone abbiano di recente avuto un ulteriore fattore in comune: entrambi hanno deciso di cambiare agenzia.

Dagospia infatti a tal proposito scrive: “Il pilota ha deciso di affidarsi in questo momento difficile all’agenzia LaPresse di Marco Durante […] Da segnalare altri due cambiamenti: Adriana Volpe e Stefania Orlando si sono affidate all’Adc Management del rampante Andrea Di Carlo“. Il sito aggiunge: “Andrea Iannone non sta certamente vivendo un momento facile, prima la sospensione per doping per diciotto mesi poi la rottura con l’influencer Giulia De Lellis“.

Recentemente inoltre sempre Iannone è stato associato ad una presunta love story con Cristina Buccino, ma la stessa influencer ha smentito la cosa, affermando che è tutta una bufala montata dal web. Ancora completamente single quindi Iannone, mentre per quanto riguarda la Volpe, pare che invece il rapporto con il marito sia divenuto più affiatato che mai, in barba alle voci che affermavano il contrario.