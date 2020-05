Cristina Buccino smentisce il flirt con Iannone e sogna il GF Vip

Quando si parla di cronaca rosa, ultimamente molto spesso si sentono due nomi, Cristina Buccino e Andrea Iannone. In un modo o nell’altro i due personaggi, pur non essendo assolutamente legati tra loro, si ritrovano sempre al centro del gossip, chi per un motivo chi per un altro. Di recente però molti utenti hanno associato i due nomi, facendo anche circolare la voce di una possibile love story segreta tra i due.

Andrea Iannone è infatti single, dopo il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, ed altrettanto single sembra essere l’influencer Buccino, i due ragazzi si sono ritrovati inconsapevolmente al centro del gossip, ancora una volta. A questo giro però ci pensa la Buccino a smentire il tutto.

Infatti la ragazza in un’intervista per la rivista Vanity Fair ha affermato:”In questi casi non c’è da rispondere mi viene da ridere mi faccio una risata. La gente ne dice di ogni, mi appioppano un fidanzato a settimana, quando ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso.” Nulla di fatto quindi tra i due ragazzi, eventualmente esiste solo una cordiale amicizia, forse.

La ragazza inoltre rivela il suo reale sogno nel cassetto, che sta coltivando da un po’ e che diventa sempre più forte. Sembra infatti che la Buccino voglia rientrare nella rosa dei partecipanti alla nuova ed imminente edizione del “Grande Fratello Vip“. Pare che i preparativi per questa quinta edizione siano già in pieno fermento, confermando già Signorini come presentatore, con Pupo che gli farà da spalla.

Sul settimanale Oggi si legge: “Da un po’ di tempo Cristina Buccino è scomparsa dal piccolo schermo. La showgirl, però, avrebbe un sogno nel cassetto per cui starebbe smuovendo mari e monti […] Vorrebbe partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda a ottobre su Canale 5.” C’è da dire che in effetti per la Buccino sarebbe un ottimo trampolino di lancio, dal punto di vista lavorativo, partecipare al programma in questione.