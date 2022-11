Netlix sta preparando il suo primo gioco tripla A basato sull’Unreal Engine

Ascolta questo articolo

Netflix, il colosso dello streaming intrattenitivo, dopo la novità relativa alla gestione dei dispositivi connessi al proprio account, sembra essersi messa al lavoro nuovamente nel settore del gaming, secondo quanto riportato da Mobilegamer.biz.

Come noto, ormai da tempo Netflix è attiva nel settore del gaming, visto che offre diversi videogame ai suoi abbonati, con giochi privi di acquisti in-app, di pubblicità, e di meccanismi pay-to-win: i giochi in questione spesso si basano su contenuti in programmazione nel suo palinsesto, come Stranger Things, e tra le tipologie comprendono anche i giochi di carte. Per intensificare i propri sforzi nel settore, la grande N ha comprato vari studi di sviluppo, tra cui Boss Fight Entertainment, Night School Studio e Next Games, ma ne ha anche aperti di propri, come uno in Helsinki (affidato a un ex VP di Zynga), in Finlandia, e uno nella California meridionale.

Non è mancato poi l’accenno al progetto di creare una piattaforma di cloud gaming, in modo da “sfruttare la sua esperienza nello streaming“: a tale proposito potrebbe legarsi l’esordio del primo gioco tripla A (AAA) per PC by Netflix. Secondo quanto rilevato da diverse fonti, sul sito ufficiale dedicato dell’azienda, sarebbero apparse varie inserzioni di lavoro, che farebbero riferimento al Netflix Games Studio di Los Angeles, per conto del quale sarebbero ricercate figure come ingegneri, artisti e produttori, destinate ad un progetto rappresentato da un “nuovissimo gioco per PC AAA“.

L’obiettivo sarebbe di creare un gioco ad alto budget, come da tradizione degli AAA: a quanto pare, inoltre, non si tratterebbe di creare qualcosa per un franchise già esistente, ma di creare qualcosa di nuovo che possa poi espandersi in altri formati, tra cui magari film e serie TV. In ragione di tale proposito, sarebbe intenzione di Netflix il realizzare un prodotto con uno storytelling che sia “all’altezza di una serie TV o un film Netflix“.

Al momento, però, il tutto sembra essere in una fase molto progettuale, con la conseguenza che nel progetto del gioco tripla AAA potrebbero sopraggiungere grandi cambiamenti nel corso del suo sviluppo.