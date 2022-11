Ascolta questo articolo

Di recente, Netflix sta introducendo molti cambiamenti, basti pensare anche solamente all’abbonamento con pubblicità introdotto a inizio Novembre per anticipare un’analoga iniziativa di Disney+ prevista per Dicembre: a quanto già messo in atto, si è aggiunta, con effetto immediato, una nuova opzione in quota sicurezza.

Secondo quando rendono noti diversi utenti, e la piattaforma stessa sul proprio sito ufficiale, Netflix ha introdotto una nuova sezione, nell’area afferente all’account, inclusiva delle relative informazioni, ove in genere ci si rivolge anche per cambiare il proprio abbonamento. Quivi giunti, ora appare la sezione “Gestisci accessi e dispositivi” che permette quando non possibile in precedenza, ovvero di gestire da remoto tutti i dispositivi connessi al proprio account.

Di ciascuno di questi dispositivi, viene evidenziato il profilo più recentemente usato per guardare qualche contenuto, il timestamp (data e orario) dell’ultimo accesso, e una stima sulla posizione geografica, desunta approssimativamente (e quindi in modo non sempre troppo preciso) dall’indirizzo IP del dispositivo in questione. Per disconnettere un dispositivo scelto, basterà semplicemente cliccare su Esci, nella scheda del device.

La novità in questione, già effettiva sulla versione web based di Netflix, ma in arrivo anche lato mobile sul client per Android e iOS, permetterà di mettere agevolmente alla porta (meglio ancora cambiando anche la password) dispositivi che non si conoscono, magari di intrusi (che spesso usano i cookie di login di altri ed apposite estensioni per browser per godere degli altrui abbonamenti a scrocco), ma non solo.

In particolare, sarà possibile anche disconnettere eventuali amici che abbiano eseguito l’accesso a Netflix su dispositivi di altre persone senza fare il log-out, tanto più che Netflix si appresta a far pagare eventuali utenti aggiuntivi al di fuori del nucleo familiare del titolare dell’abbonamento, spingendoli a crearsi un account ex novo, abbonandosi, senza perdere alcuna impostazione del loro profilo, grazie ad un’apposita funzione di trasferimento di recente varo.