Netflix: ufficiale il piano di abbonamento con pubblicità. Ecco quanto costa

Ormai da qualche mese era noto che Netflix avrebbe rilasciato un piano di abbonamento con pubblicità per guadagnare altri abbonati e sostenere i ricevi. Nelle scorse ore, quel progetto si è concretizzato nel piano “Base con pubblicità”, all’esordio anche in Italia (oltre che in USA, Canada, Messico, Brasile, Australia, Giappone, Corea, UK, Francia, Germania, Spagna) dalle ore 17 (italiane) del prossimo 3 Novembre, al prezzo di 5.49 euro al mese.

Gli annunci pubblicitari, non skippabili, saranno collocati a inizio o nel corso dei film e dei programmi televisive, e dureranno 15 o 30 secondi: di conseguenza vi saranno 4 o 5 minuti di pubblicità ogni ora e ameno 10 interruzioni pubblicitarie (se non di più, nel caso degli spot da 15”): gli inserzionisti avranno il controllo della gestione pubblicitaria, potendo scegliere di non far comparire i loro spot su alcuni contenuti (es immagini violente, nudità, sesso) non adatti al loro marchio, con il targeting che avverrà per genere di contenuto (es. dramma, azione, dramma, fantascienza, romantico) e paese.

Quello che si avrà per 5.49 euro di abbonamento base con pubblicità è presto detto. Vi sarà una risoluzione HD a 720p (estesa anche al piano base senza pubblicità), la fruizione da un dispositivo, l’esperienza di visione personalizzata, il poter cambiare (per salire a un piano più costoso, ma anche per passare da un altro piano a questo) a disdire il piano quando si desidera.

Quello che non vi sarà in Base con pubblicità sarà la possibilità di scaricare i contenuti in locale per la visione off-line, e una serie di contenuti, film e programmi televisivi, per i quali i contratti sottoscritti non prevedevano la pubblicità: si tratta di pochi contenuti, per i quali sono in corso opportune rinegoziazioni.

Al momento, il piano base con pubblicità di Netflix, forse tra un mese sfidato da un analogo progetto di Disney +, avrà come certo avversario l’attuale piano di Prime Video che, per 4.99 al mese, offre un ampio bouquet di contenuti, 30 giorni di prova gratuita, e anche altro, come l’accesso alle spedizioni gratuite su molti prodotti di Amazon, l’accesso ad Amazon Music, e lo storage illimitato per le foto.