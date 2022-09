Netflix annuncia la costituzione di un proprio game studio diretto dall’ex VP di Zynga

Ascolta questo articolo

Nel 2021, lo streaming service Netflix ha varato il progetto Netflix Gaming che, con l’obiettivo di raggiungere 50 titoli entro il 2022, si è arricchito strada facendo di sempre nuovi videogame, senza pubblicità e acquisti in-app, tra cui l’ultima perla offerta ai propri abbonati in veste di Oxenfree, una versione ben localizzata di una graphic novel dark originaria del 2016 annunciata nel corso dell’evento Tudum. A tale novità se ne è appena aggiunta un’altra, grazie a un comunicato ufficiale dell’azienda californiana.

Come noto, col passare del tempo, onde alimentare il proprio progetto di offrire videogame ai propri abbonati, Netflix ha comprato vari studios videoludici, tra cui Boss Fight Entertainment, acquartierato nella cittadina texana di Allen, Night School Studio, basata in California a Glendale, e appunto realizzatrice del succitato Oxenfree. All’inizio del 2022 è stato aggiunto anche il developer Next Games, creato in Finlandia da un ex colletto bianco di Rovio, specializzatosi nel creare gameplay da serie TV, come nel caso dei giochi ispirati a Walking Dead e Stranger Things.

Proseguendo nell’arricchire il proprio paniere di studios di sviluppo, Netflix ha però deciso di creare un proprio studios di sviluppo per videogiochi, per ora senza fornire dettagli (promessi prossimamente) in merito al tipo, al numero di progetti, e all’organico che sarà chiamato a svilupparli: il game studio in questione sarà situato anche in questo caso in Finlandia, ove si ravvisa una gran concentrazione di talenti nel settore videoludico, con il quartier generale stabilito ad Helsinki.

A dirigere il primo game studio di Netflix sarà Marko Lastikka che, in passato, come produttore esecutivo di Electronics Arts, ha sviluppato i giochi per smartphone iOS e Android SimCity BuildIt mentre, nei suoi anni (dal 2017) trascorsi presso Zynga (nota per tormentoni casual come Words With Friends e FarmVille), ha contribuito allo sviluppo di Farmville 3.

In occasione dell’annuncio in questione, Netflix, nel confermare il suo impegno a lungo termine nel settore dei giochi, ha spiegato che i suoi sforzi per il gaming sono ancora agli albori e che “i nuovi giochi possono richiedere anni per essere costruiti“