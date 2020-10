Facebook Gaming: ufficiale il cloud gaming (gratuito) secondo Menlo Park

Ultimamente, uno dei settori videoludici di maggior crescita è rappresentato dal cloud gaming, ove i già noti servizi Nvidia GeForce Now e Sony PlayStation Now sono stati di recente affiancati dall’arrivo di nuovi protagonisti, tra cui Amazon Luna, Google Stadia, Microsoft xCloud, Apple Arcade, a cui si è appena aggiunto Facebook Gaming.

Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, il noto social ha espanso la già esistente sezione “Facebook Gaming”, all’interno del sito web Facebook.com e della chat mobile, ove – oltre allo streaming alternativo a Twitch e YouTube Gaming – erano presenti solo dei mini-giochi. Ora, invece, la medesima sezione ospita giochi completi concepiti nativamente per il mobile, eseguibili e renderizzati sui server di Menlo Park, per poi essere trasmessi su computer e smartphone, ove sarà possibile giocarli con mouse/tastiera o col tocco delle dita, senza la necessità di controller esterni, o di possedere il potente hardware di una consolle.

I giochi scelti per la prima fase del progetto, in attesa di Dirt Bike Unchained (Red Bull Apps), sono Asphalt 9: Legends (Gameloft), Solitaire: Arthur’s Tale (Qublix Games), PGA TOUR Golf Shootout (Concrete Software, Inc), Mobile Legends: Adventure (Moonton), e WWE SuperCard (2K Games). In seguito, arriveranno anche titoli di azione e/o avventura, ed altre costanti aggiunte.

Inizialmente, il progetto per il gaming via cloud di Facebook partirà in alcune zone degli USA (es. Texas, California, Virginia, New York, Pennsylvania) in grado di assicurare una latenza di gioco molto bassa, seppur l’azienda di Mark Zuckerberg conti in seguito di allargare la platea delle zone utilizzatrici, introducendo anche – con alcuni partner scelti (es. Rovio, Gameloft, 2K Games) – delle pubblicità interattive con dei giochi eseguibili in versione demo, che appariranno nel NewsFeed degli utenti.

La conferma dell’iniziativa è arrivata tramite l’ex-cofondatore di Naughty Dog, Jason Rubin che, forte dell’attuale ruolo di vicepresidente della sezione giochi di Facebook, ha precisato quanto Facebook Gaming non intenda sostituire le consolle ed i computer da gaming, quanto proporre un’ulteriore strada, gratuita, immediata, priva di controller, per poter giocare ai titoli che si apprezza.

Sempre secondo Rubin, Facebook gaming difficilmente coinvolgerà anche la piattaforma iOS, a causa delle forti restrizioni di Apple, e del controllo che quest’ultima esercita della preziosa risorsa del gaming, tale che anche aggirare gli ostacoli ricorrendo all’uso da browser Safari sarebbe soggetto a eccessive limitazioni.