Facebook Gaming: ufficiale l’app rivale di YouTube Gaming, Twitch e Mixer

Già da tempo Facebook dispone di una sezione gaming che, pur avendo riscontrato un + 210% nella visione delle dirette gaming nel Dicembre del 2019, rispetto a un anno prima, soccombe ancora nel confronto con YouTube Gaming e Amazon Twitch. Da oggi, tale sezione, già in test sotto forma di app da quasi 2 anni (18 mesi) nel Sud Est asiatico e in America Latina, esordisce globalmente, partendo da Android, con iOS che seguirà a brevissimo (probabilmente in seguito al placet di Apple per l’arrivo su App Store).

L’app Facebook Gaming, collegato il proprio account con quello del social, appare suddivisa in 3 sezioni funzionali principali, denominate rispettivamente “Watch”, “Play”, e “Connect”.

Watch, rappresentata dall’icona di un gelato, permette di guardare le dirette dei più famosi gamers al mondo, intenti a cimentarsi con giochi popolari, e di interagire con loro condividendone gli stream, commentando, o apponendo dei like. Play, stigmatizzata dall’icona di un controller (tocca per giocare), permette – com’è facile intuire – di giocare, senza attese, ai principali casual game della serie Instant Games di Facebook, comprendenti quiz, giochi di carte, titoli sportivi, di logica, multiplayer (es. Words with Friends). Volendo, è anche possibile, su Android, via feature “Trasmetti un diretta” (icona della cinepresa), veicolare uno stream videoludico delle proprie sessioni di gioco sulla pagina personale.

La sezione Connect, invece, attingendo al sistema dei gruppi del social, permetterà agli utenti di interagire con le Pagine dei giochi e di confrontarsi con gli altri attraverso le community/gruppi legate/i e nate/i attorno ai vari titoli di gioco, in modo da scambiarsi esperienze, socializzare, sfidarsi, acquisire trucchi, etc.

Secondo quanto appare dalle prime schermate condivise in Rete, l’app Facebook Gaming, già disponibile per Android, è priva di annunci pubblicitari e, in più, motiva ed attira gli streamer ed i creatori di contenuti, in ottica monetizzazione, attraverso un sistema di donazione dei fan alquanto simile ai bit in auge sul rivale Twitch.