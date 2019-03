In arrivo quest’estate la birra dell’Unicorno

Da qualche anno continua a spopolare la unicorno mania, ovvero questa stravagante moda dove tutto si traveste da questo leggendario animale. La unicorno mania ha invaso vari settori da quello dell’abbigliamento, a quello della tecnologia, passando dal mondo dolciario a quello vinicolo, ed oggi è arrivata anche nel mondo della birra.

Nasce, infatti, la ” Sour Me Unicorn Farts“, la birra dell’Unicorno, che arriverà in commercio negli Stati Uniti a partire dal prossimo mese. La singolare birra è stata creata dal birrificio artigianale DuClaw, con sede a Baltimora, nel Maryland. La ricetta è stata creata in collaborazione con una famosa catena di pasticcerie americane, la Diablo Dunts, situata nel distretto di Washington e nota proprio per la creazione di dolci dal sapore unico e stravagante.

Gli ingredienti della birra dell’Unicorno sono: cereali fruttati al cioccolato, aroma al biscotto, e infine gli immancabili glitter, commestibili, che caratterizzano il leggendario animale. La gradazione è di 5.5 gradi, dal corpo medio, con sapore acido-aspro. La birra è di un colore rosa scintillante e la lattina che la contiene è anch’essa a tema unicorno, di colore azzurro e rosa.

Se da un lato la Unicorn Farts con la sua ricetta, pubblicizzata sui social con l’hastag #unicornmagic, in pochissimo tempo è già diventato trend topic, d’altro canto gli ingredienti di questa singolare birra stanno facendo discutere. Ad esempio, in molti non comprendono cosa possano essere “i cerali fruttati al cioccolato”, oppure perché abbiano creato una birra così dolce, quando in realtà le birre sono per lo più amare.

D’altro canto, non c’è da meravigliarsi dato che non è la prima volta che il birrificio DuClaw crea una birra dal gusto così dolce, infatti, in commercio sono già presenti altre birre con dei gusti particolarmente dolci, come la Pastry Archy, una birra al gusto della crème brulèe e caramello, e la Sour Me Double Raspeberry, una birra al doppio lampone.