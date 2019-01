Dalla Spagna arriva il vino rosa chiamato Lagrimàs de Unicornio

Lágrimas de Unicornio è l’ultima trovata spagnola in ambito enologico. Si tratta di un vino color rosa pastello, glitterato, e dalla curiosa etichetta raffigurante un unicorno. È attualmente il vino più rosa al mondo!

Il vino in questione vanta le seguenti caratteristiche: un particolare colore rosa, una gradazione alcolica di 11.5 gradi ed un sapore molto dolce e fruttato che ricorda quello delle caramelle. Tuttavia, ciò che lo rende davvero speciale è la presenza di particolari pigmenti minerali che lo fanno brillare alla luce, come se fosse pieno di glitter. Inutile dire che la miscela rimane segreta.

Il suo nome è Lágrimas de Unicornio, ovvero lacrime di unicorno, ed è prodotto dalle cantine Gik Live di Navarra, in Spagna. I due ideatori, Tere e Lavi, una coppia di enologi, assicurano che il prodotto in questione sia del tutto naturale e prodotto con processi enologici, ma non rivelano l’ingrediente segreto, la cui produzione è in attesa di brevetto.

Riguardo l’ingrediente segreto, i due commentano scherzosamente che si tratti delle lacrime del leggendario animale mitologico a cui si ispirano per il nome del loro vino ma rivelano, invece, che il metodo di produzione di questo ingrediente misterioso è un processo di estrazione.

Questo particolare prodotto, chiamato propriamente o impropriamente vino, è stato ideato pensando ai millennials: i creatori affermano infatti che quest’ultimi non sono particolarmente dediti ed appassionati al vino ed all’enologia e, quindi, creando un prodotto alla moda e divertente, possono appassionarsi anche loro. I due enologi hanno proprio visto giusto, infatti questo vino spopola già sui social di tutto il mondo.

Il Lágrimas de Unicornio risulta già acquistabile su tutto il territorio spagnolo e, sul sito ufficiale. Il prezzo? Circa 30 euro per tre bottiglie. Agli stessi creatori si devono, negli anni passati, il vino blu “Gik blu Azul”, prodotto a partire da un mix di uve bianche e rosse a cui vengono poi aggiunti coloranti naturali quale l’indaco, ed il vino piccante “Bastarde”.