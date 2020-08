Il nuovo ponte di Genova omaggiato in un francobollo

Ieri abbiamo ricordato la strage alla stazione di Bologna che nel 1980 causo la morte di 85 persone con oltre 200 rimasero ferite. Oggi è il giorno del ricordo per un altro momento luttuoso della storia recente, avvenuto il 14 agosto 2018, quando il Ponte comunemente chiamato “Morandi” dal nome dell’architetto Riccardo Morandi che lo costruì fra il 1963 e il 1967 sul torrente Polcevera a Genova, a seguito del crollo parziale della struttura, ha provocato 43 morti e 566 sfollati. Una tragedia sotto gli occhi di tanti. Un nuovo ponte quindi i cui lavori si sono svolti a tempo di record e che sarà chiamato “Genova San Giorgio”.

Probabilmente è anche per dare il senso di una ripartenza che il ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di dedicare un francobollo alla sua riapertura, che avviene giusto in questa giornata.

Il francobollo ordinario verrà considerato appartenente alla serie tematica “il Senso civico“ e sarà valido per la tariffa B, attualmente pari ad 1,10 euro per le spedizioni di primo porto della “posta4”: è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su carta autoadesiva per una tiratura di quattrocentomila esemplari racchiusi in fogli di ventotto esemplari. A lavorare al bozzetto una firma “illustre”, quella di Renzo Piano che dello stesso è anche progettista.

La vignetta riproduce il rendering di un tratto del nuovo ponte di Genova su cui si staglia, a sinistra, un particolare del progetto dell’architetto Renzo Piano; in alto a destra è presente il tricolore; completano il francobollo la scritta “IL NUOVO PONTE DI GENOVA”, redatta a mano dall’architetto Renzo Piano seguita dalla sua firma, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria.

A corredo della carta valore naturalmente ci sarà il timbro, a cura di Poste Italiane, del primo giorno di emissione (in uso presso lo Spazio Filatelia Genova Via Dante 4/A nero ) ed i prodotti correlati che dovrebbero essere disponibili in tutti gli uffici filatelici nelle nostre cittadine.