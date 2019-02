Carnevale di Putignano 2019: prima sfilata il 17 Febbraio. Sette i carri in gara tra “Satira e libertà”

Fervono i preparativi a Putignano, cittadina in provincia di Bari, per quello che è l’evento che ha reso nota questa località in tutta Europa, ovvero il Carnevale più antico del vecchio continente, nato nel 1394 e giunto all’edizione numero 625.

Come di consueto il momento clou di questo Carnevale, che si caratterizza anche per essere il più lungo d’Italia, in termini di durata, sono i quattro corsi mascherati, con i 7 mastodontici carri allegorici, che sfileranno lungo Corso Umberto I. Il tutto animato dai numerosi gruppi mascherati, nonché dalle incontrollabili maschere in libertà.

Rispettando la tradizione degli ultimi anni, ci sarà un tema conduttore a cui si sono dovuti ispirare i maestri cartapestai, per realizzare i loro giganti di carta. Dopo Giuseppe Verdi nel 2014, i vizi capitali nel 2015, la diversità nel 2016, i mostri nel 2017 e i supereroi del 2018, questa volta si è voluto dare spazio alla creatività dei progettisti dei carri grazie al tema “Satira e libertà”.

Il programma delle sfilate è pressoché invariato rispetto alla tradizione con tre corsi mascherati con la luce naturale e il finale in notturna il martedì grasso. Si comincia domenica 17 Febbraio alle ore 15:30. A seguire, al medesimo orario, corsi mascherati anche il 24 Febbraio e il 3 Marzo. Il 5 Marzo, invece, la partenza dell’ultima sfilata è in programma alle ore 19.

L’accesso alle sfilate prevede un ticket di ingresso di € 12 a persona, scontato a € 11 se acquistato in prevendita. Previsto anche un abbonamento per tutte le sfilate al costo di € 20 e riduzioni per under 13, comitive, forze dell’ordine, disabili, over 65 e famiglie. Ingresso gratuito per gli under 10.

Come detto saranno sette i carri in gara, che sfileranno per aggiudicarsi il primo premio. Il Governo Lega-M5S ha ispirato ben 2 carri allegorici, quello dell’associazione Carta Bianca, La revolution italienne, e quello dell’associazione Con le mani, Italian Dream. Il tema dell’omofobia sarà rappresentato dal carro Chi è senza peccato scagli la prima mela, dell’associazione CarteInRegola.

L’associazione Carta & Colore propone nel carro Verso la libertà, uno dei temi più attuali in questo momento, ovvero quello dell’accoglienza dei migranti. La gabbia dei matti è il nome del carro dell’associazione Chiaro e Tondo, mentre l’associazione Falsabuco, tradizione e innovazione sfilerà con il carro Libertà in burrasca. Infine, con un chiaro riferimento ai Pink Floyd, l’associazione La Maschera presenta al pubblico, che assisterà alle sfilate, The wall – Incubi dal passato.