Brumotti, accoltellato a Monza, salvato da un giubbotto antiproiettile

Non possiamo non ricordare il fatto che è successo allo Zen di Palermo quando Vittorio Brumotti fu attaccato per un’inchiesta sullo spaccio: dopo aver dato voce contro i malviventi che vendevano la droga, non fece altro che entrare nella sua macchina blindata e i compaesani che vivevano allo Zen di Palermo hanno iniziato a tirare mattoni, tronchi d’albero e, in più, due colpi di proiettile sulla macchina.

La faccenda fu un anno fa, ma Brumotti ha rischiato seriamente la vita. Alla fine sono intervenuti i carabinieri, e hanno tolto la trasmissione di Striscia la Notizia da una brutta situazione.

Non possiamo neanche dimenticare il fatto che è successo a Scampia, Napoli quando Vittorio Brumotti fu attaccato per un’inchiesta di spaccio, visto che gli amici degli spacciatori hanno iniziato a dare botte sulla macchina, pugni nei vetri e, in più, a tirare sedie.

Non è la prima volta che Vittorio Brumotti rischia seriamente, ma è successo a Bologna, Vicenza, Pescara, Milano, Catanzaro e, prima ancora, nell’ottobre del 2015, ci fu l’aggressione più nota a Toirano.

A quanto pare, la storia si è ripetuta. Esattamente oggi, intorno alle 14, a Monza, nella zona dei giardinetti di via Azzone Visconti, Vittorio Brumotti e il cameraman volevano fare un video da trasmettere su Striscia la Notizia per fare un’inchiesta sullo spaccio, quando i due spacciatori hanno iniziato ad accoltellare a Vittorio Brumotti. Sul posto sono intervenuti la polizia e la croce rossa a dare segnale di pericolo per Vittorio Brumotti, ma gli aggressori, di cui al momento non è stata resa nota la nazionalità, erano già in fuga.

A dare la notizia di solidarietà su Twitter c’è anche l’ex Ministro degli Interni, Matteo Salvini che dice: “Tutta la mia solidarietà a Brumotti e alla troupe di Striscia La Notizia per la vile aggressione subita. Spacciatori delinquenti maledetti.”