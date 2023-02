Twitter testa i tweet da 4.000 caratteri complessivi

Ascolta questo articolo

Molte volte, nello scrivere un post su Twitter, ci siamo detti quanto sarebbe bello il poterli redigere più lunghi degli attuali 280 caratteri. Per altri, però, il vedere i feed (anzi, i feed) intasati di megapost come su Reddit o Tumblr è un incubo: tale prospettiva, per alcuni positiva e per altri nefasta, secondo Gizmodo, è ormai realtà visto che ad alcuni beta tester dalla fine di Gennaio è stata concessa la possibilità di pubblicare tweet sino a 4.000 caratteri.

Per ora, tale funzione, che permette di pubblicare, secondo i calcoli di NumberofWords.com, qualcosa come post di 500 parole circa, è limitata a uno sparuto numero di tester (come estanonytwit, che ha pubblicato sino alla saturazione possibile il testo “This is a long tweet”) abbonati a Blue. In un esperimento però condotto dalla leaker e ingegnere del software Jane Manchun Wong è stato però possibile pubblicare un post con tutte le emoji esistenti condivise ciascuna una sola volta e, forse per un bug, almeno si spera, un post di 27 mila caratteri, quasi tutti rappresentati da un puntino.

Il neo proprietario Elon Musk da diverso tempo accenna alla possibilità di pubblicare post più lunghi. Lo scorso Dicembre a un utente che gli chiedeva se Twitter sarebbe passato da 280 a 4.000 caratteri, rispose semplicemente di “Sì” (e la cosa fu confermata dal leaker Paluzzi), forse dimenticando che da mesi è in test la funzione Notes che permette di pubblicare delle Note Cards.

Queste ultime hanno un’anteprima e, via collegamento, portano a una visualizzazione che ricorda la formattazione dei post su Medium, senza la possibilità di retweet o like ma con solo in basso la biografia dello scrittore. Il formato attualmente in test prevede invece un’anteprima più piccola del tweet, che rientra nel novero dei 280 caratteri attuali mentre, nel caso ve ne siano di più, appare la voce “mostra di più” che letteralmente fa esplodere il tweet in tutta la sua lunghezza, venendo poi seguito, come per i tweet brevi, dalle risposte.

Secondo quanto emerso, visto che solo lo 0,2% degli utenti attivi mensili (meno di 200mila persone) si era abbonato a Blue a metà Gennaio, è probabile che vi siano ancora pochi tweet enormi e questa potrebbe essere la ragione per cui non se ne vedono nel proprio feed.