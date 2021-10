Twitter: test downvote (di nuovo), test switch semplificato verso feed cronologico e rumors vari

Il noto social network Twitter, dopo la dark mode adattiva di sistema, si è lanciato nell’implementazione di altre interessanti novità, seppur solo in test ammessi ufficialmente: non ufficiali, ma comunque dotati di credibilità, sono invece i rumors relativi a nuove funzioni ancora in sviluppo, scoperte dai leakers.

La prima novità in quota Twitter riguarda una funzione attesa da molto tempo, quanto meno da Giugno, quanto il team del CEO Jack Dorsey la prefigurò come esperimento di ricerca volto a capire ciò che gli utenti ritengono significativo sulla piattaforma. Nello specifico, si tratta del “downvoting“, cioè della possibilità di votare in negativo una risposta data a un tweet: tale opzione, dopo i primi riscontri dello scorso Luglio, nelle scorse ore è stata nuovamente notata da vari utenti, che ne han dato testimonianza al portale indiano Financial Express via screenshot, ove si può vedere, dopo il cuoricino del like, un cerchietto con una freccina rivolta verso il basso.

Secondo quanto comunicato da Twitter, quello in questione non va in teso come una funzione “non mi piace” e non modifica l’ordine secondo cui vengono visualizzate le risposte: inoltre, a tranquillizzare chi voterà in negativo nel corso dell’esperimento in oggetto, è stato riferito che il downvote non sarà né reso pubblico, nè comunicato all’autore della risposta.

Sempre con conferma ufficiale da parte di Twitter, fornita dal suo account Support, è arrivata l’ammissione di un altro test in corso, su iOS, relativo a un modo di semplificare il passaggio dalla visualizzazione che propone i tweet ritenuti più importanti a quella che li elenca in ordine cronologico inverso. Rispetto a oggi, quando la pressione dell’icona delle stelline in alto a destra palesa un avviso che chiese se si intenda passare alla visualizzazione alternativa a quella in atto, col nuovo sistema in sperimentazione, verrebbe visualizzata una Home con due schede affiancate, Home con i messaggi più importanti e Ultime (Latest) con quelli in ordine cronologico inverso, in modo da farsi un’idea a colpo d’occhio del feed nel quale ci si trova.

In tema di rumors, come noto, da diverso tempo Twitter lavora alla funzione delle Community (già in test), in merito alla quale è già stata sviluppata la sezione di gestione delle regole della Community: secondo il leaker Alessandro Paluzzi, che ha scoperto tale novità, Twitter starebbe lavorando per implementarla con la possibilità di creare, modificare e riordinare le regole della Community. Dal leaker Nima Owji, invece, arriva la scoperta secondo la quale Twitter starebbe pensando di mettere a disposizione degli abbonati a Blue l’opzione per organizzare i preferiti.