Il noto social network caratterizzato dai posti di 280 caratteri, Twitter, pur coinvolto in nuove polemiche con le istituzioni di alcuni paesi, ha guardato al futuro, mettendosi al lavoro sullo sviluppo di nuove funzionalità, tra cui le Reactions per i post e il log-in via Google.

Come Facebook, anche il social Twitter, di tanto in tanto, rimane coinvolto in polemiche con le istituzioni, come accaduto in Nigeria dove il social di Jack Dorsey è stato bannato per la censura di un tweet presidenziale, o come appena accaduto in India. Nell’immenso paese asiatico, già ai ferri corti col canarino azzurro per il mancato rispetto delle nuove norme IT, che ha portato il social a perdere lo scudo legale con la conseguenza di diventare responsabile per la pubblicazione di contenuti illegali da parte dei suoi utenti, sono sorte nuove critiche a proposito della sezione di ricerca professionale della piattaforma, Tweep Life, che mostra un’errata mappa dell’India in cui due sue regioni, Ladakh e Jammu & Kashmir, apparivano come entità separate dai territori dell’Unione. L’incidente cartografico in questione fa seguito a uno dello scorso Ottobre in cui il territorio del Leh veniva attribuito alla vicina Cina.

Polemiche a parte, ormai messa a regime l’abbonamento “Blue“e avviati i test per le opzioni a pagamento SuperFollows e Ticketed Spaces, non sono mancate le indiscrezioni circa lo sviluppo di future novità. Dalla leaker Jane Manchun Wong, via reverse engineering, è arrivata la scoperta secondo cui il team dei cinguettii starebbe lavorando sulla possibilità di favorire l’accesso alla piattaforma mediante l’account Google, senza dover inserire username e mail, o settare una password. Nello specifico, le immagini condivise presentano, sopra le voci “Iscriviti” e “Accedi”, la nuova opzione “Continua con Google”, che potrebbe compilare un account Twitter prelevando le credenziali da Google, favorire il collegamento di un account Twitter con uno di Google, o far entrare direttamente nel caso il join sia stato già fatto.

Al momento non è chiaro quando tale novità verrà introdotta, anche perché occorrerà prevedere correlate funzioni di messa in sicurezza e recupero, qualora l’account Google venisse bannato o violato. Dal redattore di 9to5google, Dylan Roussel, arriva invece un’altra gustosa indiscrezione, che rende conto di come tutti i social stiano finendo con l’assomigliarsi.

Le immagini condivise dall’esperto, in questo caso, hanno rivelato, analizzando una versione sperimentale androidiana di Twitter, il fatto che, come già anticipato a suo tempo sempre dalla Wong, su quest’ultimo potrebbero arrivare le Reazioni in stile Facebook, essendo già state previste quelle per il cuore, la risata a crepapelle, il pianto, l’applauso, e l’emoji pensierosa. Non si esclude che quest’opportunità possa essere offerta ai soli sottoscrittori di un abbonamento a Blue.