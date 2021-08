Twitter: nuovo design, pregiudizi scoperti e tanti rumors

Ormai conclusosi il concorso per appurare i difetti del proprio algoritmo di ritaglio delle foto, il microblog Twitter ha annunciato una grande novità in fatto di restyling, nel mentre al consueto canale dei leakers si devono diverse scoperte su novità in attesa di riscontro o ancora in fase di sviluppo.

Nelle scorse settimane, Twittter aveva varato un concorso, con premi in danaro, per chi avesse scoperto degli altri (oltre a quelli che tendevano a lasciar fuori i volti di persone di colore quando nella foto vi erano due persone) “pregiudizi” nel suo algoritmo predisposto a tagliare le foto per adattarle alla dimensione della preview: il concorso si è appena concluso con la vittoria (3.500 dollari) di un ricercatore del policlinico federale di Losanna, Bogdan Kulynyc, secondo cui un volto ha più possibilità di essere scelto e incluso nel taglio nel caso si siano adottati filtri per farlo apparire giovane, di carnagione più chiara, e più magro a dimostrazione, come ammesso da Twitter stessa, “che i modelli basati su algoritmi amplificano le distorsioni e le aspettative della società sulla bellezza del mondo reale“.

Sempre da Twitter, in particolare dal suo account Design, è giunta un’altra comunicazione ufficiale molto importante, relativa al lancio, per il suo sito web, di un nuovo look visivo. Il nuovo stile del sito Twitter.com è articolato su una nutrita serie di interventi: innanzitutto, il canarino azzurro ora adotta un proprio font, Chirp, che allinea a sinistra i testi delle lingue occidentali, per favorire la lettura scrollando il Feed. Inoltre, è stato rimosso un po’ di disordine visivo causato da troppi sfondi grigi e da linee divisorie non necessarie, col testo che, avendo a disposizione più spazio, ora risulta meglio leggibile.

Alcuni pulsanti, tipo Segui, sono ora ad altro contrasto, per focalizzare l’attenzione sulle azioni importanti degli utenti. Il team di Jack Dorsey ha anche cominciato a metter mano alla sua palette di colori e, per ora, in attesa di offrire una nuova tavolozza, ha usato meno blu e contrasti più elevati, per far risaltare maggiormente i video e le foto condivisi dagli utenti.

Dalla leaker Jane Manchun Wong, intanto, giungono alcune scoperte: a quanto pare, Twitter avrebbe migliorato la visibilità delle informazioni commerciali per gli account professionali mentre, in relazione all’opzione “Super Follows“, sembra che la funzione per disattivare le risposte non coinvolga anche i super follower che, invece, possono sempre rispondere.

Da un leaker all’altro il passo è breve. Grazie al contributo del sempre attivissimo Alessandro Paluzzi, è emerso che Twitter starebbe meditando di inserire anche nell’elenco dei Followers, l’opzione per rimuoverli: in più, è allo studio la possibilità di poter pinnare in alto le conversazioni, e la possibilità di aggiungere al calendario di Apple e Google eventuali Spaces programmati.