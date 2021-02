Twitter: restyling artistico, doppia dark mode sul web, screenshot per sharing su WhatsApp

Twitter, il celebre microblog del canarino azzurro, di tanto in tanto uso a cambiamenti epocali (es. il passaggio ai 280 caratteri contro i precedenti 140), ha comunicato la distribuzione di un restyling creativo alla propria interfaccia, oltre all’arrivo – su web – del tema scuro: nel contempo, la piattaforma di Jack Dorsey lavora a una piccola ma importante innovazione in ottica condivisione.

Secondo quanto comunicato con una nota ufficiale dall’executive creative director globale Donna Lamar, Twitter ha annunciato un restyling della sua interfaccia grafica, progettato con l’atelier parigino Irradiè, comprensivo di un carattere inedito, tagliente e fintamente disordinato, adatto a conversazioni formali o irriverenti, chiamato Chirp che, concepito dalla svizzera Grilli Type Foundry, verrà presto esteso oltre l’alfabeto latino, a tutte le lingue.

I dettagli del nuovo restyling, concettualmente “art-fist“, esibiscono strati sovrapposti che rappresentano il continuo susseguirsi e sovrapporsi delle conversazioni, tipiche di un immaginario collettivo in continuo mutare, con i toni del blu turchese e il soprapposto logo del canarino sorridente che restituiscono le idee di intensità e umorismo, mentre le gocce delle lacrime che scorrono scoprono l’emergere di nuove informazioni sotto la superficie.

Sempre in tema grafico, Twitter, in un’altra occasione, ha ufficializzato il rilascio (con qualche bug), per la variante web based accessibile da browser, del doppio tema scuro, a suo tempo introdotto anche nell’iterazione mobile per smartphone iOS / Android. Nel caso specifico, la relativa opzione si trova nel menu laterale accessibile dalle impostazioni, alla voce Aspetto e prevede, oltre al consueto tema chiaro, la possibilità di impostare le “Luci spente“ (nero profondo), o le “Luci soffuse” (blu scuro, comunque meno stressante per la vista). Da segnalare che, tra le due modalità, è quella del nero profondo a essere la predefinita e, quindi, nel caso sia attiva la dark mode del sistema operativo, sarà quella a “entrare in servizio”, con Luci soffuse comunque settabile manualmente dalle impostazioni.

Infine, un’indiscrezione in merito a una novità ancora in sviluppo e non ancora rilasciata. Secondo il noto leaker Alessandro Paluzzi (@alex193a), il team twitteriano starebbe lavorando al far sì che, nel condividere un tweet su WhatsApp, la procedura, al contrario di quanto avviene oggi, col solo incollaggio del link, generi anche un’anteprima grafica – in forma di screenshot – dello stesso. In tal modo, il mittente potrà accertarsi con maggior semplicità della correttezza di quel che sta inviando, e il destinatario potrà farsene un’idea a colpo d’occhio.