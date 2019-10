Twitter: in rilascio sperimentale su Android la dark mode Luci spente

Twitter è stata decisamente molto impegnata negli ultimi tempi, con il varo di un filtro antispam, la ricerca nei messaggi privati, ed i test per nascondere alcune risposte ai propri cinguettii: tuttavia, nel quartier generale del microblog del canarino azzurro, non sono mancati anche gli studi su nuove funzionalità, come le cha private o le Storie, e le sperimentazioni riservate a pochi utenti.

Tra queste, figura quella relativa alla dark mode “Luci spente” per la variante Android della piattaforma: sino ad oggi, tale modalità, annunciata nel Marzo scorso, era appannaggio solo degli utenti iOS, i quali potevano quindi optare tra la modalità scura classica, impostata su un riposante blu notte, ed una virante sul nero puro, non retroilluminato, stante che – in questo caso – i pixel erano davvero spenti, con enormi risparmi di energia sui display formati da pannelli AMOLED.

Ora, seppur in ritardo, qualcosa di concreto inizia a muoversi anche su Android, come segnalato da Gizchina. Secondo il celebre portale hi-tech, Twitter ha rilasciato, infatti, la versione 8.19.0-alpha.03 per Android, con un’interessante novità in merito, all’interno delle impostazioni: qui, nella sezione “Display ed Audio” di “Impostazioni e privacy” è possibile trovare l’area “Modalità scura” con, all’interno, tre opzioni.

La prima di queste permette di mantenere le cose come stanno, quindi con un layout bianco sormontato da scritte in nero, mentre la seconda si occupa di passare il tutto con uno sfondo blu scuro su scritte bianche, ed il terzo attiva la modalità scura al tramonto. Con l’arrivo anche della “vera” modalità scura, nota come “Luci spente”, quella precedente (o meglio, attuale) potrebbe ricevere il rebranding in “Luci soffuse“.

Ad oggi, non esistono ancora copie apk disponibili su ApkMirror e, quindi, per testare la novità è necessario far richiesta di adesione al Twitter Experiments Program, tramite l’apposito gruppo online e, poi, procedere a controllare il Play Store nell’eventualità di essere stati ammessi al relativo download.