Twitter: novità per sicurezza, bot buoni e mance digitali (anche via Ethereum)

Il noto social network Twitter, reduce da una discreta trimestrale, si è cimentata con l’estensione di alcune funzionalità già abilitate, a volte come test, per un numero inizialmente ridotto di utenti: nel mentre, dal team del CEO Parag Agrawal arrivano anche alcune notizie in tema di pagamenti digitali.

Dopo le critiche dei giorni scorsi per il test della funzione che permetteva di avviare una conversazione direttamente dai tweet, che per alcuni potrebbe incentivare le molestie, Twitter, quasi per farsi perdonare, ha comunicato l’estensione di un test relativo alla funzione beta che, varata nel Settembre 2021, permette agli utenti di bloccare per 7 giorni un utente molesto (che invia tweet dannosi od offensivi, o che inoltra reiterate menzioni o risposte), senza che questi possa seguire la vittima, vederne i post, o inviargli messaggi diretti: tale feature prima riguardava pochi utenti mentre, da oggi, coinvolgerà il 50% degli utenti in paesi come Canada, USA, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, UK.

Allo stesso tempo, il canarino azzurro affiancherà tale funzione, per sgravare gli utenti dall’onere di individuare gli account da bloccare, con una sorta di “pilota automatico” che “identificherà in modo proattivo le risposte potenzialmente dannose“, invitando gli utenti a prendere in considerazione di attivare la modalità di sicurezza in questione.

Dopo il test condotto lo scorso autunno, il canarino azzurro ha esteso a tutti i detentori di account automatizzati la possibilità di far identificare i propri bot “buoni” (es. quelli che forniscono aggiornamenti sui terremoti, o sull’attuale pandemia) attraverso un sistema di etichette ad hoc che, sotto il nome dell’utente e il suo moniker @, includerà l’icona di un robottino con la scritta “automatizzato da” e il nome del titolare dell’account, il cui scopo verrà compiutamente esplicato nella biografia.

Da qualche tempo, Twitter ha varato la funzione Tips che permette, su Android e iOS, avendo più di 18 anni, di inviare ad altri utenti dei pagamenti come segno di apprezzamento, o delle mance ai propri profili preferiti: nelle scorse ore, la piattaforma social in questione ha esteso tale funzionalità, prevedendo che ora sia anche possibile aggiungere, per eseguire queste routine, il proprio portafoglio digitale per le criptovalute Ethereum: in favore degli utenti indiani, poi, è stato aggiunto anche il gateway di pagamento di Paytm.