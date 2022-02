Twitter: discreta trimestrale, rumors su Community, Articoli e molto altro

Twitter, reduce dalla condivisione dei dati in merito all’ultima trimestrale del 2021, nel corso della quale ha promesso celerità nello sviluppo di nuove funzioni e servizi, ha tenuto fede alla parola data portandosi avanti nello sviluppo di future novità, come confermato da diverse indiscrezioni emerse nelle ultime ore.

A metà della scorsa settimana, Twitter ha diffuso i dati dell’ultimo trimestre del 2021, con diverse buone notizie. Gli utenti attivi giornalieri monetizzabili sono cresciuti del 13% su base annua, e del 6% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, assestandosi sui 217 milioni (pur di poco inferiori a quanto atteso dagli analisti, cioè a 218.6 milioni). Le entrate, nell’ultimo trimestre dell’anno, sono cresciute del 22%, giungendo a un valore assoluto di 1.57 miliardi di dollari, all’insegna di un risultato che, pur di poco sotto le previsioni, conferma quanto Twitter sia stata una delle realtà ad aver affrontato al meglio i provvedimenti pro privacy presi da Apple con iOS 15.

In tema di funzionalità, molte notizie interessanti sono giunge invece da fonti non ufficiali, ovverosia dai leakers. Nima Owji, nello specifico, si è pronunciato sulle Community da poco messe a disposizione degli utenti. In particolare, sembra che questa forma di aggregazione per interesse in futuro potrebbe guadagnare varie tipologie di adesione settabili dagli amministratori: con “Aperto” chiunque potrebbe iscriversi o essere invitato ad aderire a una Com mentre, “Con restrizioni“, gli utenti dovrebbero mandare una domanda d’adesione, che verrebbe valutata in sede di moderazione dagli admin. Farebbero eccezione le persone invitate direttamente dal team di moderazione, le cui domande sarebbero approvate in automatico. Con “Consenti ai membri di inviare inviti” verrebbero invece automaticamente approvate le domande di iscrizione di coloro che fossero stati invitati dai già iscritti alla Com, cioè dai membri esistenti.

Come noto, Twitter sta lavorando anche alla funzione per consentire agli utenti di redigere degli Articoli, di lunghezza ben maggiore rispetto ai consueti tweet: a quanto pare, sempre secondo il leaker Owji, l’editor che permetterà di compilare detti contenuti sarà provvisto di basilari stili di editing, come grassetto, sottolineato, barrato, corsivo.

Dal leaker Alessandro Paluzzi, invece, si è appreso come Twitter stia lavorando a nuove icone stagionali per importanti ricorrenze fissate per Marzo, come la festa di San Patrizio, la festa delle Donne, l’inizio della stagione di F1, e la festa indiana dei colori (Holi Festival). Dalla medesima fonte, poi, si è appreso come sia in corso di rivisitazione la dashboard dedicata alle opportunità di monetizzazione (es. tips e Spazi con ticket d’ingresso), mentre continua anche l’impegno nello sviluppare la funzione “Collabora” visto che l’editor di composizione dei tweet potrebbe arricchirsi di un eloquente pulsante per aggiungere dei collaboratori.