Twitter: modifica tweet solo 5 volte in 30 minuti, novità sullo switch tra le timeline

Il social del canarino azzurro, spesso alle prese con l’incostanza dell’ex aspirante acquirente Elon Musk, ha confermato l’avvio di test relativo alla funzione sperimentale di modifica dei tweet e, nel contempo, avviato un altro collaudo, per migliorare l’esperienza utente.

La scorsa settimana Twitter ha svelato i suoi piani a proposito della funzione del tasto Modifica Tweet, spiegando che la funzione avrebbe esordito in test (inizialmente in Nuova Zelanda, per poi arrivare solo in seguito anche in Australia, Canada e USA quando si sarà capito come gli utenti la usano), venendo riservata inizialmente agli utenti paganti del piano d’abbonamento Blue. Nelle scorse ore, in base ai primi dati di utilizzo della novità, che permette di modificare un tweet entro 30 minuti dalla pubblicazione, il social ha comunicato (e confermato a TechCrunch) di aver stabilito che, in quel dato lasso di tempo, saranno consentite solo 5 modifiche e non oltre, verosimilmente per impedire che si alteri del tutto il senso del contenuto, posto che il numero di interventi consentiti sarebbe ritenuto congruo ad attuare modifiche come correzioni di eventuali errori battitura, o l’aggiunta di tag ed elementi multimediali.

In ogni caso, ha concluso poi il portavoce del canarino azzurro, “il numero di modifiche disponibili per gli utenti nel periodo di tempo approvato potrebbe cambiare” (venendo esteso o, al contrario, ridotto).

Come noto, Twitter nell’ultimo anno ha implementato varie novità per assicurare agli utenti un maggior controllo sulla loro esperienza d’uso del social, basti pensare al poter limitare chi risponde ai propri tweet, al potersi rimuovere da una discussione, alle Community, alle Cerchie, e al poter pinnare in alto una risposta. Ora, nella stessa ottica, il social avrebbe incominciato a eseguire un nuovo test, rendicontato per l’occasione da SocialMediaToday.

Secondo gli esperti social tracker, Twitter sta collaudando, nello specifico con lo scopo di far capire meglio all’utenza come controllare la propria “esperienza di tweet“, nuove descrizioni e icone per quando si passa dalla timeline che propone i tweet ritenuti più importanti per gli utenti a quella che propone, in ordine cronologico, quelli dei profili che si seguono.