Twitter: invito al lavoro in presenza, novità e prime stime per Twitter Blue

Twitter, la nota piattaforma social ha annunciato alcune novità per l’abbonamento Blue che, lato mobile, non sta decollando particolarmente. Nel contempo, il nuovo proprietario del social, Elon Musk, ha inviato un nuovo invito a lavorare in presenza recandosi in ufficio.

Secondo Platformer, Elon Musk ha inviato una mail al team del social, verso le 2.30 A.M di mercoledì scorso, per dire loro che “l’ufficio non è facoltativo“: questo perché il miliardario, che a fine Ottobre aveva licenziato migliaia di dipendenti, ha detto che “ieri sera” il quartier generale di San Francisco gli era apparso mezzo vuoto. Già in passato Musk aveva inviato un avvertimento nel cuore della notte: era stato a Novembre, quando – alle 2.39 AM, aveva detto ai dipendenti che non li avrebbe più autorizzato a lavorare da remoto.

Secondo Musk. noto detrattore dello smart working, che a Maggio aveva detto anche ai dipendenti di Tesla di tornare in ufficio o di cercarsi un altro lavoro, il lavorare da casa “ha indotto le persone a pensare di non aver bisogno di lavorare sodo“. Per il momento non ci sono stati commenti ufficiali, visto che il team di comunicazione è stato licenziato e che l’account dell’ufficio stampa da una settimana replica in automatico con l’emoji di una cacca.

Anche l’abbonamento Twitter Blue rischia di turbare i sonni di Musk. Secondo TechCrunch, che cita i dati della società di analisi Sensor Totwer, che ha analizzato le cifre dei 20 mercati in cui l’abbonamento è ora attivo, il tasso di adozione di quest’abbonamento è stato molto deludente. Dal momento del lancio, 3 mesi fa, sino a oggi, sarebbero stati guadagnati 11 milioni di dollari in abbonamenti: va però detto che questa cifra non tiene conto degli abbonamenti sottoscritti lato web, e si focalizza solo su quelli sottoscritti in-app.

Da qualche giorno, Twitter Blue è sottoscrivibile dal web, su Android e iOS da tutto il mondo. Nel contempo, in attesa che dal 1° Aprile vengano rimossi i precedenti badge di verifica gratuiti, è stato modificato un parametro molto importante. Gli account appena creati, infatti, non dovranno più attendere 3 mesi, ovvero 9 giorni, prima di poter sottoscrivere Twitter Blue, ma potranno farlo dopo solo un mese, 30 giorni, di attesa.