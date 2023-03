Twitter: conteggio preferiti e tante novità per Twitter Blue

Twitter, il frenetico social network di Elon Musk, ha fatto importanti annunci in merito agli account verificati, ed alle aziende che desiderano il loro badge dorato, senza trascurare una piccola innovazione all’interfaccia.

Twitter ha annunciato che, a partire da oggi, è disponibile in tutto il mondo l’abbonamento Blue. Quest’ultimo offre diversi vantaggi come (in futuro) metà pubblicità, tweet grandi 4.000 caratteri, possibilità di modificare 5 volte nella prima mezzora i tweet, possibilità di annullarne l’invio, l’uso di NFT come immagini di profilo, il caricare video a 1080p e video più lunghi, una modalità lettura, l’uso in anteprima delle funzioni via Twitter Blue Lab, e (in futuro) essere preferiti nelle risposte, nelle ricerche e nelle menzioni.

In Italia, il listino è di 11 euro mensili per chi si abbona da Android o iOS e di 7 euro mensili per chi si abbona dal web, mentre l’abbonamento annuale in ambedue i casi è di 114,99 euro. I piani annuali sono rispettivamente di 7 e 84 euro a seconda che si opti per la fatturazione mensile o annuale. Il piano mensile con fatturazione mensile è di 8 euro mentre il piano annuale con fatturazione mensile è di 96 euro.

Twitter ha anche reso noto che degraderà a utenti comuni coloro che erano stati verificati in precedenza: ciò avverrà dal 1° Aprile, forse a ondate o in un colpo solo. Da allora, per avere il badge di verifica occorrerà abbonarsi a Blue. Secondo il Daily Mail, le aziende per ottenere il badge d’ora della verifica dovranno pagare 950 sterline al mese, ovvero 11.400 sterline all’anno, cui andrà aggiunto un extra di 50 sterline mensile per ogni account aziendale connesso / affiliato. Secondo il social, il sistema delle affiliazioni non è limitato alle aziende: “Twitter afferma che i governi possono anche collegare entità, funzionari e distretti correlati“.

Come anticipato in passato dalla leaker Jane Manchun Wong, Twitter sta modificando la visualizzazione dei dettagli dei tweet, con le informazioni su ogni tweet, aggiungendovi una nuova metrica, oltre alle visualizzazioni, ai like, ed ai retweet, rappresentata dal conteggio dei preferiti. Il motivo è forse da ricercarsi nel fatto che “fornendo più contesto su come le persone interagiscono con i tweet, ciò renderà le persone più inclini a condividere più spesso“.