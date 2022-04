Twitter: Elon Musk rinuncia al CdA, retromarca su incorporamenti e rumors vari

Pur essendo da qualche giorno l’azionista singolo di riferimento con la maggior quota azionaria (9.2%), Elon Musk ha deciso di non sedere nel CdA di Twitter, il social che, nel contempo, ha annunciato un passo indietro funzionale in seguito a feedback negativi in merito, e dato il là alla consueta ridda di rumors su futuri sviluppi.

L’inizio di settimana di Twitter si apre con l’ennesima bomba a tema Elon Musk. Nello specifico, il CEO del social, Parag Agrawal, ha reso noto che, nonostante prolungate interlocuzioni con lo stesso, Elon Musk ha deciso di non accettare la proposta di occupare un posto nel consiglio d’amministrazione dell’azienda, anche se questo non precluderà alla piattaforma, come sempre ha fatto, di accettare gli input ricevuti dai suoi stakeholders.

L’intervento di Agrawal si è poi concluso con l’invito a concentrarsi sul lavoro, lasciando da parte le distrazioni che ci saranno in vista: Musk, che non sedendo nel CdA si è tenute le mani libere per un’ulteriore scalata, non essendo così limitato dalla regola che ne vincola i membri a non superare il 14.9% delle quote azionarie, ha commentato sibillinamente con una sola emoji, di una sorridente faccina che si tace tenendo una mano sulla bocca.

Passando a novità più concrete, di recente Twitter aveva annunciato una modifica ai suoi incorporamenti “embedded”, in ragione della quale, se l’autore di un post lo cancellava, il box che lo riportava appariva vuoto. Visto che tale scelta è stata mal recepita dagli utenti, il portavoce di Twitter, Remi Duhé, ha confermato a The Verge che l’azienda ha tenuto conto dei feedback per annullare la modifica, con la conseguenza che il post cancellato rimarrà visibile nel box di incorporamento, pur essendo impegnata a esplorare “diverse opzioni“ (per garantire la scelta di chi decide di cancellare un tweet).

Dal leaker Alessandro Paluzzi, intanto, si apprende che Twitter sia impegnato nell’implementare una funzione che permetterà di gestire la cronologia di hosting negli Spaces: in particolare, l’utente potrà scegliere se far vedere quali Spazi stia ascoltando, con la premessa che pur scegliendo di non farlo, sarà sempre visibile dagli altri in uno Spazio, e che sarà visibile la cronologia degli Spazi che gestisce, co-gestisce, o in cui parla. Un’altra funzione a cui Twitter starebbe lavorando è quella che permetterebbe di “mettere in evidenza i risultati di ricerca nei DM” (messaggi privati – ndr).