Twitter: tendenze su viaggi e videogame, stop foto prigionieri di guerra, sviluppo articoli e incorporamenti

È un avvio di coda settimanale carico di novità per il social network Twitter, che ha diffuso diverse infografiche relative a ciò che più fa tendenza nella sua piattaforma in fatto di viaggi e gaming, senza dimenticare un’ulteriore presa di posizione sulla guerra in Ucraina, un accenno di sviluppo per la funzione degli Articoli e un cambiamento già messo in atto per gli incorporamenti dei cinguettii.

Nelle scorse ore, si è concluso il concorso Brand Bracket 2022 indetto dal marketing di Twitter, che ha visto mettere a confronto gli handle di popolari marchi presenti sulla piattaforma del canarino azzurro: la vittoria è andata a @Skittles, brand di confetti alla frutta prodotti da Mars, con la motivazione che il relativo team social è sempre consapevole di quel che accade online, delle tendenze insomma, pronto a farle proprie con un’interpretazione personale, dimostrando in tal modo di capire meglio (di altri) come portare un vantaggio al proprio brand aumentando l’appeal dei propri tweet senza risultare poco spontanei o irritanti.

Un’altra iniziativa targata Twitter riguarda quello che può o non può essere pubblicato, con particolare riferimento al conflitto tra Russia e Ucraina. Nello specifico, la piattaforma californiana, avendo notato che l’Ucraina ha spesso condiviso immagini e video di soldati russi catturati o uccisi, e clip di interrogatori, chiederà a Kiev di rimuovere tali contenuti, vietati dalla Convenzione di Ginevra. Non saranno ammessi tweet con prigionieri di guerra ritratti in video o foto nell’eventualità che l’intento sia il compiere alcune azioni vietate dalle regole, come ad esempio chiedere vendetta o insultare. Diverso è il caso per i contenuti considerati di pubblico interesse, per i quali si procederà a nascondere l’immagine, contrassegnata da un avviso, ma pur sempre visualizzabile dietro azione diretta di chi fosse interessato.

L’aggiornamento della policy di Twitter prevede anche che la piattaforma non raccomanderà o suggerirà, nella Timeline, nella Ricerca e in Esplora, gli account dei governi di quei paesi che siano impegnati in conflitti armati o che limitino la libertà d’espressione.

Con le restrizioni da coronavirus introdotte negli ultimi due anni, sempre più persone hanno cercato nuove forme di socialità e una di queste è passata per il gaming, come confermato dalla crescita delle discussioni sul mondo dei videogiochi. In particolare, secondo l’Head of Creator & Gaming Content Partnerships di Twitter, Rishi Chadha, nel primo trimestre del 2022 ci sono stati 800 milioni di tweet sul gaming postati da 48 milioni di utenti unici, con un incremento del 52% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima e buone possibilità di superare i 2.4 miliardi di gaming tweet dell’intero 2021. Nelle infografiche diffuse sull’argomento, traspare come tra i giochi più discussi figurino, in ordine, Genshin Impact, Wordle, Ensemble Stars, e Apex Legends mentre, tra i fatti di settore che più hanno colpito, grande attenzione è stata destata da celebri acquisizioni (Bungie da parte di Sony, Activision Blizzard da parte di Microsoft), oltre che dal lancio di alcuni giochi (Elden Rings, la nuova stagione di Fortnite).

Un’altra serie di informazioni diffuse da Twitter ha riguardato, man mano che la pandemia da coronavirus allentava la sua morsa, i viaggi e le vacanze. Nello specifico, rispetto al 2020, nel 2021 vi è stato un incremento del 27% dei cinguettii sui viaggi contenenti le parole chiave “raccomandazioni“, con – in tema di sotto argomenti – un 26% occupato dal tipo di viaggio (es. d’affari, via aereo o nave), un 20% incentrato sul tipo di esperienza (avventura, zaino in spalla, con ulteriori diramazioni riguardanti le esplorazioni, i concerti, i festival e gli eventi), un 43% che parlava di destinazioni (paesi, città), e un 11% che si è focalizzato sulle sistemazioni (Airbnb, hotel).

Da SocialMediaToday arriva, intanto, la notizia di un cambiamento concreto per la piattaforma, che coinvolge quanti avevano usato sul proprio sito web il sistema di incorporamento dei tweet del social: in particolare, in precedenza, quando veniva cancellato il tweet riportato, quest’ultimo rimaneva leggibile, per offrire un contesto, ma senza la sua formattazione. Ora, invece, per rispettare la scelta dell’autore di cancellare il tweet, come spiegato dalla product manager di Twitter, Eleanor Harding, il blockquote appare bianco, con alcune evidenziazioni grigie a simboleggiare le righe non più leggibili. Ciò in attesa che venga implementato “molto presto” un sistema di comunicazione che “spieghi perché il contenuto non è più disponibile“.

Infine, dal leaker Nima Owji arriva la scoperta secondo cui prende forma la funzione degli Articoli di Twitter, col social che permetterà di copiarne il link per una più estesa condivisione, o di pubblicarli come tweet nel proprio feed, nelle Community o nella futura funzione dei Circle (gli amici più stretti).