Netflix vara la sezione contro i film dalla durata troppo lunga

Dopo le tante novità in quota gaming, la piattaforma californiana regina dello streaming, Netflix, si è concessa una pausa simpatica dalla sua lotta all’impropria condivisione delle password, sfoggiando una nuova sezione di contenuti, nata praticamente per gioco, ma dall’utilità tutt’altro che dubbia.

Di recente, al celebre programma Saturday Night Live, in cui ai tempi recitò anche John Belushi (es. per interpretare Beethoven e Ray Charles), è andato in onda uno sketch, interpetrato da comici e rapper (Gunna, Pete Davidson, Chris Redd, Simon Rex), intitolato “Short-Ass Movies”, in cui si muoveva, rappeggiando, una critica ad alcuni film in streaming presenti su Netflix che – pur essendo dei capolavori – duravano troppo, mettendo a dura prova la capacità di concentrazione degli utenti nel seguirne le trame, e portando anche a ben più spiacevoli conseguenze in fatto di “igiene intima”.

Gli esempi fatti da ognuno degli artisti coinvolti enunziavano ad esempio l’eccessiva durata di “C’era una volta in America” (3.47 ore), “Amadeus” (2 ore e 40), sino ad arrivare al recente campione d’incassi “The Batman” (2 ore e 56 minuti). La richiesta, fatta in modo divertente, era che si proponessero contenuti dalla congrua durata.

Netflix ha preso, più o meno, sul serio tale richiesta, tanto da aver effettivamente implementato la sezione, raggiungibile su web a un preciso indirizzo (netflix.com/it/browse/genre/81603903), ma anche nell’app tramite una ricerca per parole chiave (“short-ass”), chiamandola realmente “Short-Ass Movies“: tale sezione, nello specifico, contiene film della durata massima di 90 minuti, un’ora e mezza, a volte inferiori a tale durata, a volte leggermente superiori alla stessa se si tratta di includervi anche i titoli di coda.

I film riportati nella sezione “Short-Ass Movies” di Netflix sono, in ogni caso, suddivisi nelle consuete categorie della piattaforma, con caroselli per i film più spaventosi, le commedie, i film d’azione, i più popolari sulla grande N, i film crime, i contenuti romantici, quelli di suspence, etc.