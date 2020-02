Netflix: novità in test per promo, contenuti inediti annunciati, roll-out Top 10

Con i nuovi concorrenti sempre più agguerriti (es. Disney+, attualmente, offre uno sconto di 10 euro sull’abbonamento annuale, che passa a costare 59.90 euro), per mantenere lo scettro dello streaming on demand Netflix ha pensato bene di correre ai ripari con numerose iniziative combinate.

A quanto pare, la celebre piattaforma per l’intrattenimento online ha avviato la sperimentazione, a partire dall’India, di una nuova promozione. L’inedita offerta, attualmente disponibile solo per invito presso un ristretto numero di utenti, va a sostituire il mese di prova gratuita con il primo mese, indipendentemente dall’abbonamento scelto, pagato solo 5 rupie (0.064 euro), mentre i rimanenti mesi verranno normalmente corrisposti secondo il piano di adesione scelto.

In attesa che tale offerta venga estesa (secondo le dichiarazioni dell’azienda, in caso di successo del test) anche in altri mercati, una delle principali strategie di Netflix per guadagnare nuovi utenti rimane quella di offrire tanti contenuti, anche originali, sempre nuovi. A quelli già in onda, in favore dei più piccoli (ma non solo), arrivano due importanti novità.

La prima prevede l’annuncio del prossimo arrivo di una nuova serie animata dedicata ai Transfomers, “Transformers: War for Cybertron Trilogy “, con i personaggi storici dei robottoni Hasbro che verranno ritratti, nelle forme della serie originale G1, intenti ad affrontare gli ultimi momenti di vita del pianeta Cybertron, in seguito alla devastante guerra tra Autobot e Decepticon. La serie in questione sarà divisa inizialmente in due parti, Siege ed Earthrise, con la prima esplicata in 6 episodi.

Di recente, Netflix ha iniziato a trasmettere alcune delle più importanti creazioni del disegnatore Miyazaki. Proseguendo nel solco di quest’iniziativa, la piattaforma di Reed Hastings ha ufficializzato un accordo con 6 grossi nomi dell’animazione del Sol Levante (CLAMP, Mari Yamazaki, Shin Kibayashi, Otsuichi, Yasuo Ohtagaki, Tow Ubukata) per la creazione di 6 nuovi Anime, i cui personaggi potranno essere seguiti dagli utenti anche fuori dallo schermo, tramite un apposito merchandising (gadget e stampati vari).

Proprio l’introduzione di tali e tanti contenuti all’interno del sempre più ricco bouquet di Netflix ha fatto sì che, di conseguenza, la società californiana della grande N sentisse l’esigenza di aiutare gli utenti nello scegliere cosa guardare. A tal proposito, dal quartier generale di Los Gatos è giunta la comunicazione dell’imminente estensione a tutti, dopo un semestre di prove in Messico e nel Regno Unito, dell’opzione “Top 10”.

Quest’ultima, esplicata in una classifica generale di 10 titoli ed in due classifiche distinte rispettivamente per film e serie TV, mostrerà i 10 titoli – produzioni originali e di terze parti – più popolari in un dato momento e all’interno di un dato mercato, con aggiornamenti che arriveranno quotidianamente a variare il posto occupato da ogni titolo, ma anche a introdurne sempre di nuovi.

Inoltre, grazie agli algoritmi di personalizzazione, ogni classifica mostrerà quelli che sono i serial o i film più importanti per uno specifico utente, probabilmente tenendo conto dei suoi gusti e delle relative passate esperienze di fruizione (considerate valide anche dopo solo due minuti di fruizione di un contenuto).

Per trovare i contenuti delle top ten occorrerà fare riferimento a location differenti. La classifica generale, distinta dai comuni caroselli (es. dei suggerimenti di tendenza non gerarchizzati) in quanto caratterizzata da miniature con l’affiancamento di grandi numeri di posizione, sarà reperibile nella Home della piattaforma, mentre le classiche mirate andranno cercate nella sezione “Film o Serie TV”. Non meno importante, infine, è il fatto che, all’interno della piattaforma, tutti i film e le serie TV beneficiati dall’appartenere a tali classifiche saranno immediatamente riconoscibili dall’apponimento di un badge in forma di un bollino rosso recante la dicitura “Top 10” sull’immagine di anteprima.