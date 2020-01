Netflix, in arrivo i film di Miyazaki

Hayao Miyazaki è un noto regista e sceneggiatore giapponese che ha diretto tantissimi film. Per chi si è perso molti dei suoi film e non è riuscito a vederli, c’è una novità. Le sue pellicole saranno trasmesse a partire dal mese di febbraio su Netflix dove gli abbonati avranno modo di guardarli.

Sono 21 i film, i cartoni che è possibile vedere su questa piattaforma dello Studio Ghibli, produttore delle opere dello stesso Miyazaki, ma anche di tantissimi altri registi e sceneggiatori del mondo nipponico. E’ stato lo stesso canale di Netflix ad annunciarli su un post pubblicato sui social. Gli abbonati al servizio in streaming possono cominciare a vederli dal 1 febbraio, tranne coloro che sono residenti negli Stati Uniti, Canada e anche Giappone.

Sono sottotitolati in 28 lingue e doppiati in altrettante 20. Si possono guardare anche in madrelingua per la gioia di tutti i fan di questo geniale artista giapponese. Toshio Suzuki ha raccontato di aver preso questa decisione in seguito all’entusiasmo dei fan di Miyazaki e dello Studio Ghibli, in generale. “Abbiamo ascoltato i nostri fan e abbiamo preso la decisione di mettere a disposizione il nostro catalogo cinematografico in streaming. Ci auguriamo che in questo modo la gente di tutto il mondo possa scoprire l’universo di Studio Ghibli”.

Netflix è stato scelto in quanto unisce la passione e l’entusiasmo, due caratteristiche nelle quali si è riconosciuto come i tanti progetti dello Studio Ghibli. Il direttore di Netflix, Aram Yacoubian, si dice soddisfatto di questo catalogo in quanto sono film che piacciono a tutti. In questo modo molti possono apprezzarli ancora di più, anche grazie al fatto che sono disponibili in più lingue.

Ecco alcuni dei film che il pubblico di Netflix avrà modo di vedere nei prossimi mesi: dal 1 febbraio arriveranno, tra gli altri, “Il castello nel cielo” (1986), “Il mio vicino Totoro” (1988), “Pioggia di ricordi” (1991), “Si sente il mare” (1993), “I racconti di Terramare” (2006). Dal 1 marzo alcuni dei titoli in arrivo sono: “Principessa Mononoke” (1997), “La città incantata” (2001), “La ricompensa del gatto” (2002), “Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento” (2010), “La storia della Principessa Splendente” (2013). Mentre dal 1 aprile approderanno sulla piattaforma: “I sospiri del mio cuore” (1995), “Il castello errante di Howl” (2004), “Ponyo sulla scogliera” (2008), “La collina dei papaveri” (2011), “Quando c’era Marnie” (2014).