Meta: chiuso il vicinato digitale Neighborhoods, al via link inviti ai gruppi su Messenger accordo con Qualcomm

Dopo la diffusione della memo interna che rivelava l’intenzione di calcare di più la mano sulle funzioni a pagamento per i suoi vari servizi interattivi e social, Meta è tornata a far parlare di sé, questa volta per la chiusura, dopo l’app standalone Facebook Gaming, di un altro esperimento (poco usato). Il tutto nel mentre parte il rilascio di una nuova funzione molto chiesta dagli utenti, e vien reso noto un nuovo accordo con Qualcomm per i processori dei futuri visori VR agognati da Zuckerberg per il suo Metaverso.

In piena pandemia, il social NextDoor ha avuto un grande successo visto che, a causa del lookdown, era diventato importante mantenere i rapporti sociali, in particolar modo con le persone più prossime al proprio abitato, come nel caso dei vicini. Facebook, che già ha i gruppi, usati da 1.8 miliardi di persone al mese, con il 38% degli utenti dei gruppi che li usano per rimanere in contatto con le persone della propria zona, prese spunto da questo concorrente, e varò la funzione similare “Neighborhoods“, in test solo in Canada e USA.

Ora, complice il calo di attenzione con le persone vicine essendo venute meno le restrizioni da pandemia, calato l’uso anche di NextDoor, Facebook ha annunciato che dal 1° Ottobre chiuderà questo suo progetto, invero anche poco utilizzato e quindi con un impatto assai esiguo sull’esperienza utente, anche in considerazione del fatto che “i gruppi di Facebook sono comunque un’opzione migliore per questo” (ovvero sia per rimanere in contatto con le persone vicine, ndr).

Per una novità che si chiude, una ne arriva. In questo caso da Meta arriva la conferma di una novità per Messenger ove arrivano i collegamenti di invito ai gruppi, che potrebbero tornar utili col ritorno a scuole per i gruppi di studio o dei genitori, ma anche ai marchi per fidelizzare il rapporto con i membri chiave della loro community di estimatori, invitandoli a gruppi esclusivi in cui poter ottenere ad esempio nuove info su prodotti in arrivo.

Per avvalersi di questa funzione, che elimina “la necessità di cercare e aggiungere i membri del gruppo individualmente“, gli amministratori dei gruppi devono recarsi nelle informazioni della chat, poi alla sezione Link di invito e quindi attivare il collegamento di invito, condividendolo tramite copincolla o col panel di condivisione dello smartphone. Da notare che solo gli admin dei gruppo potranno creare, attivare e disattivare tali collegamenti, e che spetterà a essi approvare i nuovi membri: un altro dettaglio importante è che, su Instagram, gli amministratori dei gruppi potranno condividere tali link applicando alle Storie “l’adesivo di partecipazione alla chat“.

Infine, a IFA 2022, Meta e Qualcomm hanno annunciato un nuovo accordo, pluriennale e non esclusivo, in merito allo sviluppo di nuovi processori Snapdragon XR destinati ai futuri visori VR di Menlo Park (però usabili anche sui prodotti dei concorrenti), all’insegna di una partnership rinnovata dopo quanto visto con Oculus Go (Snapdragon 821), Oculus Quest (Snapdragon 835), e Meta Quest 2 (Snapdragon XR2).