Facebook: in test l’incremento del coinvolgimento via bolle di notifica in stile Storie

L’ultimo grande update relativo al social network Facebook si è avuto appena qualche ora fa, quando è emerso che la piattaforma di blu vestita è intenzionata a dire addio alle sue recenti iniziative audio. Ciò nonostante, da Menlo Park, per altro coinvolta in nuovi problemi antitrust in Germania, sono giunge nuove iniziative per aumentare il coinvolgimento degli utenti nell’app del social.

Di recente, Facebook ha diffuso i dati dell’ultima trimestrale del 2022, evidenziando l’ottenimento di 31 nuovi milioni di utenti attivi al giorno, per un totale di 1.96 miliardi di DAU (daily active users). Il problema, però, è che tali tati non rendono conto di quanto tempo gli utenti passino in-app, con la probabilità che in tanti effettuino solo un check-in, per poi passare su altre piattaforme, tra cui – in ambito social – primeggia TikTok. Consapevole di ciò, la casa madre Meta ha avviato un test scoperto da diversi utenti, e segnalato dall’esperto di social media Matt Navarra.

Secondo gli screenshot condivisi, in particolare Facebook starebbe sperimentando, nella parte alta dell’interfaccia, all’interno del carosello delle notifiche, alcune bolle di notifica in stile Storie per segnalare la presenza di nuovi contenuti da parte degli utenti evidenziati nelle bolle.

La novità in questione, che potrebbe ovviare al fatto che i riordini favoriti dagli algoritmi potrebbero far perdere alcuni aggiornamenti, ma anche aiutare a ricordare che le proprie connessioni più importanti sono attive in-app, principalmente risponde all’esigenza di tenersi in contatto con i propri amici e con quello che condividono: ciò avviene semplicemente toccando la bolla di notifica di un dato utente, in conseguenza del quale gesto l’utente viene portato a visualizzare un elenco relativo agli ultimi post condivisi da quel dato utente.

Al momento, in ogni caso, sembra che la novità in questione, per la quale non è noto un eventuale piano di implementazione completa, risulta essere in test solo presso alcuni utenti. In conclusione, un piccolo assaggio di rumors relativi alle prossime mosse di Facebook. Secondo il leaker Alessandro Paluzzi, il social sta lavorando (curiosamente nello stesso periodo in cui Twitter ha preso a testare l’analoga funzione Circle) su una funzione nota come Close Friends, piuttosto simile a quella introdotta tempo fa dalla cugina Instagram