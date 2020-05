Facebook, il roll-out il nuovo layout per PC desktop: ecco con quali novità

In occasione della conferenza dei programmatori, F8, del 2019, Facebook annunciò un restyling esemplificativo dell’interfaccia dedicata alla propria piattaforma social per PC, accessibile da browser web. Dopo una certa fase di test, nel corso della quale gli utenti hanno potuto testare la nuova UI, e fornire feedback (potendo anche tornare alla versione classica), nelle scorse ore è partito, per tutti (utenti italiani compresi), il roll-out che porterà in dote il tanto atteso restyling di Facebook per PC desktop.

A 16 anni dalla sua nascita, nel corso dei quali la piattaforma social si è arricchita di tante funzionalità, supportando sempre più dispositivi, e lingue, diventando ipso facto più complessa, dispersiva, e un po’ lenta, arriva il restyling della stessa che, in tandem con il varo dell’app nativa di Messenger per computer, riporta il focus di Menlo Park dal mobile al desktop.

La nuova interfaccia di Facebook è caratterizzata innanzitutto da una maggior velocità di caricamento, ravvisabile anche nel passaggio da pagina a pagina. Il merito di questo risultato è anche di una navigazione più semplice, che aiuta a reperire meglio quello di cui si ha bisogno, funzioni comprese: i contenuti, infatti, sono stati re-distribuiti lungo lo spazio, col NewsFeed che scorre al centro e, ai lati, da una parte i collegamenti rapidi a varie sezioni (Marketplace, Messenger, le Pagine, i Gruppi, etc) e, dall’altra, l’area della messaggistica, con l’elenco dei contatti ai quali si può inviare un messaggio.

La nuova interfaccia di Facebook per PC Desktop, attualmente in corso di roll-out, risulta anche più coinvolgente, visto che le foto, i video di Watch, e le Storie, possono essere fruiti a schermo intero: ovviamente, non sono stati trascurati, nel processo di esemplificazione, i Gruppi, le Inserzioni, le Pagine, e gli Eventi, che ora sono più agili da creare e gestire (es. nel caso dei Gruppi si dispone di un’anteprima real time del risultato finale, per appurare – prima che sia pubblicato – come sarà visto il Gruppo da device mobile).

Infine, la nuova interfaccia di Facebook destinata al mondo desktop, a regime per tutti gli utenti nelle prossime settimane, risulta anche meglio leggibile: all’interno di un layout semplificato e più pulito, spiccano i font più grandi e, richiestissima, la possibilità di impostare la Dark mode per non rimanere abbagliati dalla retroilluminazione del display in ambienti poco illuminati, o di notte.