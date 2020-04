Messenger: app nativa per computer, nuova beta per Windows

È trascorso davvero poco tempo da quando Facebook ha reintegrato parzialmente Messenger nel suo client social, e da quanto ha messo a disposizione un restyling snellente a favore del client di Messenger per iOS, che è già il momento di ulteriori novità per la nota chat app della grande M, con il rilascio dell’app nativa per computer, e della nuova beta per Windows.

Dal momento dell’annuncio, avvenuto nella conferenza F8 del 2019, è trascorso un anno, e finalmente Menlo Park si è detta pronta al rilascio, in corso di svolgimento, dell’app nativa di Messenger per computer Windows (dal Windows 10 a 64 bit del 2015) e macOS (dall’edizione 10.10.0): l’app in questione risulta più veloce di una semplice web app, ed offre quasi tutte le principali funzioni della variante mobile.

Nello specifico, è possibile chattare, inviare documenti, file, emoticons, adesivi, GIF, e replicare con le Reactions. Inoltre, la messa a disposizione della versione nativa di Messenger per Windows e MacOS, scaricabile nei relativi app store (“Microsoft Store” e “Mac App Store”), porta in dote anche altri vantaggi.

Le notifiche sono integrate, e quindi gestibili, a livello di sistema operativo, le chiamate e videochiamate di gruppo sono possibili e sincronizzate con lo smartphone (tra l’altro, sull’ampio schermo del PC permettono di visualizzare meglio e più interlocutori), ed è avallato il tasto destro del mouse, con conseguenti menu contestuali. Dulcis in fundo, è supportato anche il tema scuro, particolarmente utile durante gli impieghi notturni.

Più o meno nelle stesse ore della novità principale, il portale WindowsBlogItalia ha reso noto il rilascio, da parte di Menlo Park, anche della release beta 450.1.120.0 di Messenger per Windows. Tale versione è apprezzabile dal lato grafico, visto che implementa il tema ad alto contrasto chiaro o scuro, e funzionale, in virtù della notifica di ultimo accesso di un contatto, evidenziata mediante un mini badge verde in calce all’immagine del contatto, nell’elenco delle chat.