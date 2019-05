Convention F8: Zuckerberg annuncia tante novità per il social network Facebook

Iniziata da poche ore a San José, in California, la conferenza F8 dedicata da Facebook al mondo degli sviluppatori si è già rivelata colma di novità, riguardanti non solo le varie app di Menlo Park ed i prodotti hardware del gruppo, ma anche il social network stesso che, popolato da circa 2.2 miliardi di utenti, è destinato (con alcuni roll-out già in corso lato mobile) a profondi cambiamenti nel prossimo futuro.

Secondo Mark Zuckerberg, salito sul palco dell’F8 per illustrare le varie novità dell’evento, Facebook sarà soggetto ad un restyling, che lo renderà molto più semplice e che, inoltre, sostituirà col bianco quello che, in diverse zone del layout, è l’ormai iconico blu. Persino il logo non uscirà indenne da questa revisione e, messe da parte le forme squadrate con angoli rotondeggianti di oggi, sarà totalmente circolare. Per quel che concerne il lato mobile, la dark mode ha appena esordito – su iOS – nella sezione Watch, per aiutare le persone nel focalizzarsi su foto e video.

Anche le Storie riceveranno maggiore enfasi e, allo stesso modo, gli Eventi, con una rinnovata scheda che, oltre a farci scoprire le attività commerciali nei paraggi, fornirà consigli, e renderà maggiormente possibile scoprire quel che accade intorno.

Considerando che 400 milioni di persone, ormai, fanno parte di almeno un gruppo su Facebook, quest’ambito aggregativo riceverà maggiore visibilità (con specifiche attenzioni per i gruppi dedicati ai giochi ed al lavoro). Innanzitutto, un nuovo tool suggerirà gruppi che potrebbero interessarci, mentre la già esistente scheda Gruppi riceverà una rivisitazione in modo che, selezionando uno dei gruppi dell’elenco, a destra si visualizzi uno spaccato (in forma di Feed) di quello che vi sta accadendo all’interno.

Considerando che diversi utenti sono soliti usare, nei gruppi, la funzione del Live streaming per vendere i propri prodotti, come fosse una televendita con tanto di pubblico, a quest’ultimo, rappresentato dagli altri iscritti all’assise comune, sarà permesso di porre domande in diretta al banditore e, financo, di acquistare quel che vedono.

Sempre in appoggio ai gruppi arriveranno due funzioni. “Health Support Groups” – di carattere securtivo – servirà per chiedere ai moderatori di poter porre domande su questioni sensibili, laddove la funzione “Incontra nuovi amici“, già in test, permetterà – invece – di conoscere persone tra quelle presenti nella stessa città, luogo di lavoro, o scuola: dopo un certo periodo, tale feature – comunque disattivabile per una questione di privacy – sarà introiettata proprio nei gruppi, in modo da consentire di incontrare anche le persone dei gruppi cui si è iscritti.

Sembra qualcosa in stile dating? In effetti Facebook sarà attivo anche nel ramo cuori solitari. Nello specifico ciò avverrà tramite la già presente (in 14 paesi del mondo) app Facebook Dating al cui interno opererà la nuova funzione “Secret Crush”: quest’ultima permetterà di indicare anonimamente se si è interessati ad una delle proprie amicizie, potendone indicare al massimo 9 e, nel caso la cosa sia reciproca per almeno una di esse, si riceverà una notifica, con la conseguenza che “se son rose, fioriranno“…