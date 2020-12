GF Vip, Francesco Oppini rientra nella casa: pronto un confronto con Zorzi

Una nuova diretta del “Grande Fratello Vip” si avvicina. Sicuramente la puntata a cui assisteremo lunedì 7 dicembre, sarà ricca di colpi di scena. Elisabetta Gregoraci abbandonerà per sempre la casa e per un vip che va c’è un vip che torna, almeno per qualche minuto. Si tratta di Francesco Oppini, che dopo aver deciso di lasciare il gioco tornerà per un faccia a faccia con Tommaso Zorzi.

Oppini dopo aver saputo del prolungamento del reality show fino agli inizi di febbraio, ha deciso di ritirarsi. Ciò ha gettato Zorzi nello sconforto più totale, dato che i due avevano instaurato un legame davvero speciale. Le cose però sono cambiate quando Tommaso, incalzato da Cristiano Malgioglio, ha confessato di essere in realtà innamorato di Francesco.

Quando l’influencer milanese ha vuotato il sacco, Oppini era già fuori dalla casa e, naturalmente, Alfonso Signorini e gli autori non potevano lasciarsi scappare la possibilità di un confronto tra i due. Ad ufficializzare la notizia ci ha pensato Alba Parietti, madre di Francesco. Attraverso un post pubblicato su Instagram, la Parietti ha fatto sapere che suo figlio è pronto ad incontrare Zorzi.

Fino ad ora Francesco non ha mai commentato in prima persona le confessioni sui suoi reali sentimenti da parte di Tommaso, ma si è solo limitato a far capire quanto lui tenga all’influencer. Sicuramente il suo silenzio è legato al fatto che dirà la sua direttamente al “Grande Fratello Vip”. Nel mentre, Zorzi si aspetta un confronto con il suo amico ed è terrorizzato da ciò, soprattutto dopo aver svelato i suoi veri sentimenti.

Ciò che preoccupa l’influencer sono le reazioni di Francesco e di tutte le persone che gli sono intorno. Stefania Orlando ha cercato di tranquillizzare Tommy, che si sente in imbarazzo per tutta la vicenda. Zorzi ha iniziato a nutrire dei dubbi anche sul proseguimento della loro amicizia una volta terminato il reality, dopo ciò che ha detto.

A preoccuparlo è anche Cristina, compagna di Francesco. L’influencer trova imbarazzante poterla conoscere quando sarà di nuovo libero, dopo aver confessato davanti a tutta Italia che è innamorato del suo fidanzato. Nel mentre però Cristina, attraverso un post su Instagram, una reazione l’ha già avuta e in maniera del tutto intelligente e ironica ha svelato cosa pensa dei sentimenti che Tommaso nutre nei riguardi del suo fidanzato.