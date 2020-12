GF Vip, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci si ritirano. I concorrenti che hanno deciso di restare

L’allungamento fino al mese di febbraio del Grande Fratello Vip non ha convinto tutti i concorrenti nella Casa. In particolar modo Dayane Mello, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, tutti con un bambino piccolo a casa, più volte hanno dichiarato di voler passare il Natale insieme alla loro famiglia.

Nell’ultima puntata del reality show, condotto da Alfonso Signorini nella giornata del 4 dicembre su Canale 5, ci sono stati i primi ritiri. Francesco Oppini ha deciso di lasciare la Casa sin da subito, mentre Elisabetta Gregoraci vuole restare fino alla giornata di lunedì per tenere compagnia Pierpaolo Pretelli nel cucurio prima di abbandonare. Invece Dayane Mello, dopo le lamentele degli ultimi giorni, alla fine ha deciso di rimanere negli studi di Cinecittà.

Il ritiro di Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci

Secondo molti la decisione dell’abbandono di Francesco Oppini sarebbe arrivata dopo la chiamata concessa dalla redazione del GF Vip alla sua famiglia. Il figlio di Alba Parietti non è voluto rimanere neanche fino a lunedì, decidendo di abbandonare sin da questa diretta la Casa.

A prendere male questa decisione è Tommaso Zorzi in cui si sfoga immediatamente in lacrime insieme a Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta: “Come può pensare che sia la scelta migliore andarsene subito? Sabato ci sarebbe stata la festa, ci divertiamo facciamo l’ultima serata con un brindisi, e lunedì te ne vai. Su ottanta giorni, tre giorni cosa ti cambiano? Doveva fare come fatto da Elisabetta”.

Come già accennato in precedenza invece la Gregoraci resterà nella Casa fino a lunedì, mentre Alfonso Signorini ha voluto chiarire anche la situazione degli altri concorrenti. Durante un confronto in diretta hanno deciso di continuare la loro avventura: Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Adua Del Vesco, Tommaso Zorzi e Dayane Mello, mentre Selvaggia Roma, Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis e Giulia Salemi stanno ancora valutando il loro futuro, ma al momento la loro permanenza pare scontata.