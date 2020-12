GF Vip, Francesco sente mamma Alba al telefono e decide di uscire: la disperazione di Zorzi

Al “Grande Fratello Vip” è tempo di importanti decisioni dopo che i vipponi sono stati messi al corrente che il reality show sarebbe continuato fino agli inizi di febbraio. Dopo Elisabetta Gregoraci che fin da subito ha dichiarato di voler abbandonare il gioco per trascorrere il Natale con il figlio Nathan, sembra che anche Francesco Oppini abbia fatto la sua scelta.

In questi ultimi giorni tra lui e Tommaso Zorzi ci sono stati momenti di forte crisi dopo che Oppini ha confessato la sua intenzione di uscire dalla Casa. L’influencer non ha trattenuto il suo dispiacere e, appena appresa la notizia, si è scagliato contro l’amico accusandolo di volerlo abbandonare e chiudendosi a riccio nel suo dolore. Alla fine i due sembravano aver trovato una sorta di equilibrio, ma quello che è avvenuto nelle ultime ore ha gettato di nuovo Zorzi nella disperazione.

GF Vip, la decisione di Oppini e lo sconforto di Zorzi

Francesco Oppini avrebbe avuto la possibilità di parlare con mamma Alba e dopo la loro telefonata, il ragazzo ha comunicato la sua scelta di abbandonare la Casa. E’ la stessa Parietti che, sul profilo Instagram, rivela di essersi messa in contatto con il figlio: “Oggi ho parlato con @francesco_oppini_82, sappiate che la prima cosa che gli ho raccontato è quanto lo amiate. (…) Deciderà con serenità e sapendo che qualsiasi sara la sua scelta voi lo amerete e sosterrete perché lo avete capito”.

Ha poi aggiunto, pubblicando un altro post, di non aver influenzato in nessun modo la scelta di Francesco, anzi gli ha voluto ribadire che la fidanzata Cristina lo aspetterà comunque, qualsiasi decisione prenda. Capisce comunque che qualsiasi sarà la decisione del figlio, qualcuno sarà destinato a soffrire in qualche modo.

Infatti, Tommaso Zorzi ha già sentito il contraccolpo per una decisione che ormai sembra certa. Il ragazzo è ripiombato in una totale disperazione, pensando a quanto gli mancherà il suo amico Francesco. A niente sono valse le parole di conforto degli altri inquilini, come Maria Teresa Ruta che ha cercato in tutti i modi di rincuorarlo, ottenendo di tutta risposta: “Nessuno ha avuto il coraggio di stare 80 giorni con me…Sono nella fase che non lo posso guardare, perché mi manca tantissimo di già!“, ha concluso Zorzi a un passo dalle lacrime.