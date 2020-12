Dayane Mello, una furia contro la produzione del GF Vip: "Non andrò avanti qui"

Una puntata all’insegna della delusione per la modella brasiliana Dayane Mello. La ragazza attendeva con ansia, durante il corso della scorsa puntata, di poter parlare con un suo familiare, in particolar modo con suo fratello Juliano, che in questo momento si trova in Brasile. Dopo la notizia che il “Grande Fratello Vip” subirà una proroga della chiusura a Febbraio, la Mello ora come non mai ha bisogno di certezze, di consigli esterni e pareri da parte della sua famiglia.

Per questo, dopo una puntata di tre ore, la donna ha iniziato a sbottare nella stanza, minacciando di abbandonare anzitempo il reality se prima non riceve delle notizie dall’esterno, un collegamento con la sua famiglia che possa farle cambiare idea. Nella stanza si tentava di calmare la donna, ma ha continuato imperterrita il suo sfogo.

Lo sfogo di Dayane Mello e il cambio regia della produzione

La Mello infatti ha tuonato, con chiara intenzione di far ascoltare le sua parole alla produzione: “Ve lo dico che non continuo. Non voglio più stare lontana dalla mia bambina. Vi avviso già che non andrò avanti qui al GF Vip. Non voglio parlare di ‘mollare’ un’avventura’, piuttosto di rinunciare. Secondo me sono cose diverse“.

Zelletta ha tentato di farle capire che anche per la produzione non è per niente facile creare sorprese e collegamenti esterni, soprattutto quando si parla di creare comunicazioni con il Brasile, ma la Mello aggiunge: “Io capisco il vostro punto di vista, però dovete capire anche il mio“.

Non è ancora certo quindi se la Mello abbandonerà o meno lo show, molto probabilmente questo era solo un avvertimento. Ci sono inoltre buone possibilità che la modella possa ricevere la sorpresa che tanto desidera già dalla prossima puntata, disinnescando quindi la sua minaccia di voler abbandonare il gioco prima della fine ufficiale.