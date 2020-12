Francesco Oppini ha abbandonato da poche ore la casa del “Grande Fratello Vip” e inevitabilmente, dopo circa due mesi e mezzo di permanenza, ha lasciato il segno. Il figlio di Alba Parietti ha deciso di lasciare il gioco dopo aver appreso del prolungamento dello stesso e la sua uscita ha gettato soprattutto Tommaso Zorzi, nello sconforto più totale.

Tra l’influencer e Oppini è nata un’amicizia speciale. I due si sono sostenuti a vicenda all’interno della casa, si sono poggiati l’uno sull’altro nei momenti di tristezza e adesso che Francesco è andato via, Zorzi ha vuotato il sacco ammettendo di essersi innamorato di lui. Questa è una sensazione che avevano avuto un po’ tutti, ma solo nelle ultime ore, Tommaso ha svelato la verità.

Naturalmente la confessione di Zorzi ha avuto delle conseguenze e soprattutto ha scatenato delle reazioni. In particolare Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco, ha risposto all’influencer. La donna è sempre stata molto riservata e durante il percorso di Oppini nella casa non si è mai fatta viva. Adesso però i due si sono riabbracciati e sono tornati a vivere la loro storia d’amore.

Cristina però ha voluto dire la sua in merito alle parole di Zorzi e attraverso un post pubblicato sui social, lo ha fatto con immensa eleganza e una vena di ironia. La Tomasini ha postato un fumetto, raffigurante un bambino e nella didascalia affermava che quello sarebbe potuto essere un ipotetico figlio tra Zorzi e il suo fidanzato Oppini, con tanto di hashtag di sostegno.

L’influencer si era preoccupato, dopo la sua confessione, proprio di quale potesse essere la reazione di Cristina, ma la Tomasini si è comportata in maniera davvero intelligente. In molti hanno apprezzato il modo di fare della donna, mentre altri lo hanno ritenuto una mossa studiata a tavolino e soprattutto una reazione non sincera.