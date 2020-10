GF Vip, Tommaso Zorzi rivela di essersi innamorato di Francesco Oppini. Ma lui non ci sta: "Se è uno scherzo vado via!"

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, si iniziano ad accendersi gli animi. Nella serata del 16 ottobre c’è stata una dura lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, in cui dentro la discussione sono entrati anche Patrizia De Blanck, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta ed Elisabetta Gregoraci.

Tommaso Zorzi, che non è nuovo a fare degli scherzi nella casa più spiata d’Italia, ha deciso di farne uno a Francesco Oppini fingendosi innamorato di lui. Il figlio di Alba Parietti però non prende bene questa vicenda e inizia ad alzare i toni contro il gieffino.

Scontro tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Come riportato dal sito “Biccy” lo scherzo dell’influencer inizia in questa maniera: “Mi sono innamorato di te. Franci te lo giuro, provo qualcosa per te. Sono serio chiedilo agli altri, ne ho parlato con Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa. Non dico bugie”.

Francesco Oppini sembra molto meravigliato dalle parole di Tommaso Zorzi, ammettendo di non crederci a queste affermazioni: “Sono etero, ma sono sensibile e tanto, certe cose mi toccano quindi smettila”. In seguito comincia ad alzare i toni, sostenendo che questo è uno scherzo di cattivo gusto.

Su Twitter poi si può vedere che Tommaso Zorzi per fingere di esserci rimasto male per il “no”, inizia a piangere per finta spaccando addirittura un bicchiere a terra. Uno gesto che però sembra irritare Francesco Oppini poiché esclama ad alta voce: “Se continua prendo e apro la porta rossa”.

Lo scherzo è finito nel peggiore dei modi, e per un paio di ore nella casa si è parlato solamente di questa vicenda. Tra i concorrenti poi si sono creati due “gruppetti”: c’è chi prende le difese di Tommaso Zorzi (Guenda Goria e la madre Maria Teresa Ruta) e chi invece non ha gradito lo scherzo del giovane (Elisabetta Gregoraci e la contessa Patrizia De Blanck).